'Superepi', el rey de los ascensos a la Liga Endesa

A dos semanas de cumplir 49 años, Diego Epifanio agrandó su leyenda el pasado viernes al lograr con el Monbus Obradoiro su cuarto ascenso a Liga Endesa en nueve años y el tercero en las últimas cinco temporadas.

El burgalés, que no es mediático ni ha tenido nunca un gran proyecto para codearse con los grandes, es un sensacional gestor de vestuarios y un maestro del día a día para lograr que sus equipos crezcan a lo largo de las temporadas. Algo en lo que es un especialista Sergio Scariolo, quien ha conseguido que el Madrid esté ahora a tope a pesar de la lesión de Walter Tavares.

Diego Epifanio apuesta por un baloncesto rápido, dinámico y ofensivo (mejor ataque de Primera FEB con 92,0 puntos por partido). Eso sí, con una gran intensidad defensiva (tercero con menos puntos encajados, 75,6 de media). Es decir, las dos grandes premisas de lo que suele conocerse como 'basket moderno'.

Descendido la pasada campaña, el cuadro santiagués empezó perdiendo en la pista del Hestia Menorca (87-77) y ante el Grupo Alega Cantabria (82-87). La agónica victoria ante el Inveready Gipuzkoa (95-96) dio paso a una racha de 28 victorias y dos derrotas para arrebatar el ascenso al Leyma Coruña de Carles Marco, del que estaba a dos victorias al final de la liga regular.

'Epi' había sido siempre un entrenador de formación en Atapuerca y en el desaparecido Tizona Burgos (sí existe el CB Tirona), hasta que en 2015 la marcha a Zaragoza de Andreu Casadevall lo convirtió en entrenador del primer equipo y empezó una carrera extraordinaria con un marcado perfil didáctico.

En el curso de su debut sufrió hasta el final para certificar la salvación y en su segunda campaña como máximo responsable del banquillo ascendió al equipo de su ciudad a la ACB en 2017, con unos históricos play-off en los que ganó los nueve partidos, con un triple 3-0. Incluso clasificó al equipo para disputar la Champions 2019-20.

Diego Epifanio, junto a su cuerpo técnico / MONBUS OBRADOIRO

Epifanio se especializó entonces en Galicia, consiguiendo en cinco años tres ascensos con los tres grandes clubs de esta Comunidad. En 2020 fichó por el Breogán y lo subió a la primera con victorias en el tercer partido de las tres eliminatorias.

No lo renovaron, en 2022 se fue al Leyma Coruña y en 2024 lo ascendió tras ganar la liga regular. El pasado viernes logró el cuarto con el Monbus Obradoiro, club en el que confía en tener cierta capacidad económica para consolidarse en la máxima categoría. Allí es ya un ídolo para la afición santiaguesa, una de las más fieles del baloncesto español.