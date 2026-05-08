Sigue en directo el Valencia Basket - Gran Canaria del Play-in de la Liga U
Este sábado, a partir de las 12h, Valencia Basket y Gran Canaria buscan una plaza en la Final a 6 de la Liga U
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