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Sigue en directo el Valencia Basket - Gran Canaria del Play-in de la Liga U

Este sábado, a partir de las 12h, Valencia Basket y Gran Canaria buscan una plaza en la Final a 6 de la Liga U

Valencia Basket y Gran Canaria se verán las caras este sábado

Valencia Basket y Gran Canaria se verán las caras este sábado / SPORT.es

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Sigue en directo desde el Pabellón Fuente de San Luis el duelo de la Liga U 2025-26 entre el Valencia Basket y el Gran Canaria correspondiente al Play-in rumbo a la Final a 6.

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