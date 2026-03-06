Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue en directo el Joventut Badalona - Burgos Grupo de Santiago de la Liga U

A partir de las 16:00h, en directo desde SPORT.es

SPORT.es

Desde SPORT os ofrecemos en directo el duelo de la Liga U 2025-26 entre el Joventut Badalona y el Burgos Grupo de Santiago correspondiente a la Jornada 8 del Grupo A de la 2ª Fase desde el Palau Olímpic de Badalona.