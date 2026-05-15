Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Libres 1 MotoGPMbappé ArbeloaManolo LamaLewandowskiXavi PascualEtapa Giro Italia hoyGiro Italia directoEspaña - IsraelTer StegenJoao PedroZegama Aizkorri 2026Clasificación LaLigaCalculadora descenso LigaClasificación Giro ItaliaPsicólogo deportivoFinal Copa de la ReinaPS PlusConvocatorias Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

Sigue en directo el Casademont Zaragoza - Gran Canaria de la Final a 6 de la Liga U

Este viernes arranca la fase final de la Liga U con la disputa de los cuartos de final. Desde SPORT.es podéis seguir en directo el duelo entre Casademont Zaragoza y Gran Canaria

Casademont Zaragoza y Gran Canaria se miden en los cuartos de final de la Liga U

Casademont Zaragoza y Gran Canaria se miden en los cuartos de final de la Liga U / ACB

SPORT.es

La Final a 6 de la Liga U se disputa entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo en el Polideportivo El Plantío de Burgos y buscará coronar al primer campeón de la competición Sub22 que organizan acb y FEB con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La fase final arranca con el duelo entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria correspondiente a los cuartos de final. Será este viernes 15 de mayo a las 18.00 h y lo podréis seguir en directo por streaming a través de SPORT.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL