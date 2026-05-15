Sigue en directo el Casademont Zaragoza - Gran Canaria de la Final a 6 de la Liga U

La Final a 6 de la Liga U se disputa entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo en el Polideportivo El Plantío de Burgos y buscará coronar al primer campeón de la competición Sub22 que organizan acb y FEB con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La fase final arranca con el duelo entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria correspondiente a los cuartos de final. Será este viernes 15 de mayo a las 18.00 h y lo podréis seguir en directo por streaming a través de SPORT.es.