Sigue en directo el Casademont Zaragoza - Gran Canaria de la Final a 6 de la Liga U
Este viernes arranca la fase final de la Liga U con la disputa de los cuartos de final. Desde SPORT.es podéis seguir en directo el duelo entre Casademont Zaragoza y Gran Canaria
SPORT.es
La Final a 6 de la Liga U se disputa entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo en el Polideportivo El Plantío de Burgos y buscará coronar al primer campeón de la competición Sub22 que organizan acb y FEB con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
La fase final arranca con el duelo entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria correspondiente a los cuartos de final. Será este viernes 15 de mayo a las 18.00 h y lo podréis seguir en directo por streaming a través de SPORT.es.
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