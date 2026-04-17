Sigue en directo el BAXI Manresa - Casademont Zaragoza de la Liga U
Este viernes, un nuevo encuentro de la Liga U a partir de las 16:00h
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