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Sigue en directo el BAXI Manresa - Casademont Zaragoza de la Liga U

Este viernes, un nuevo encuentro de la Liga U a partir de las 16:00h

BAXI Manresa y Casademont Zaragoza se verán las caras este viernes

BAXI Manresa y Casademont Zaragoza se verán las caras este viernes / Liga U

SPORT.es

Este viernes, a partir de las 16:00h, podrás seguir en directo y por streaming el duelo de la Liga U 2025-26 entre el BAXI Manresa y el Casademont Zaragoza correspondiente a la Jornada 14 del Grupo A de la 2ª Fase desde Pavelló Nou Congost.

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