Sigue en directo el Barça - Casademont Zaragoza de la Liga U
Sigue en directo el duelo de la Liga U 2025-26 entre el Barça Atlètic y el Casademont Zaragoza correspondiente a la Jornada 5 del Grupo A de la 2ª Fase desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
- Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: semifinales de la Copa del Rey, en vivo
- Mbappé pierde los papeles: “No hay sanción a la vista"
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- Atlético de Madrid - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
- El Athletic, en la lista de la FIFA que podría sancionarle con tres ventanas sin poder fichar
- Empieza el baile con Gerard Martín: el Milan se interesa y el Barça se piensa la venta
- Arbeloa se pone a todos en contra