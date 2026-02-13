Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 hoyAtlético-BarcelonaRaphinhaMartínez MunueraComunicado CTANeymarGesto Simeone LaminePolémica Atlético - BarcelonaVuelta Barcelona - AtléticoFinal Copa del ReyVuelta a MurciaEvenepoel PogacarIturraldeSanción AthleticFase liga Nations LeagueFechas Nations LeagueFernando AlonsoCuadro Champions FemeninaRafa NadalMíchelAntonio LobatoFeliciano LópezElecciones presidente BarçaLEC VersusAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

Sigue en directo el Barça - Casademont Zaragoza de la Liga U

Sigue en directo el duelo de la Liga U 2025-26 entre el Barça Atlètic y el Casademont Zaragoza correspondiente a la Jornada 5 del Grupo A de la 2ª Fase desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Sigue en directo el Barça - Casademont Zaragoza de la Liga U

Sigue en directo el Barça - Casademont Zaragoza de la Liga U / Liga U

Liga U

RRSS WhatsAppCopiar URL