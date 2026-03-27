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Sigue en directo el Barça Atlètic - Gran Canaria de la Liga U

Este viernes, a partir de las 16:00h, un nuevo encuentro de la Liga U

En directo, el Barça Atlétic - Gran Canaria de la Liga U

En directo, el Barça Atlétic - Gran Canaria de la Liga U / SPORT.es

SPORT.es

La Liga U vive una nueva jornada apasionante. En esta ocasión, después del 'Clásico', el Barça recibe al Gran Canaria. Lo podréis seguir en directo desde SPORT.es a partir de las 16:00h.

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