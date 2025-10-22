Ricky Rubio (35 años) acepta el reto de Ibai Llanos (30 años) y se reivindica: "No ha tocado ni aro, vamos bien. Los profesionales ganan"

Ibai Llanos ha transformado su contenido desde que empezó con su proceso de cambio físico en el cual ha perdido 70 kilos de peso tras llegar a alcanzar los 165 y notar problemas para moverse y respirar.

Aprovechando que ahora sí tiene la confianza y capacidades para practicar deporte, los vídeos con esta temática son habituales en sus redes sociales y ahora ha aprovechado para retar a uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa que ha regresado al club de su vida esta temporada: Ricky Rubio.

El base del Masnou ha sufrido mucho en los últimos años pero ahora se siente capacitado y con ganas de liderar al Joventut de Badalona hasta el lugar donde le pertenece por historia. Hasta el momento todo son buenas noticias y suma tres victorias y ninguna derrota en los primeros encuentros de la competición, con un promedio de 13,7 puntos y más de seis asistencias por partido.

Ricky Rubio, con el Joventut de Badalona / Dani Barbeito

Ricky Rubio VS. Ibai Llanos

"¿Cuánto tiempo tardo en meterte una canasta?", con esta pregunta empieza el vídeo del creador de contenido y el ex NBA y faro de la mejor selección española. La premisa es clara: Ibai tiene 12 minutos para conseguir anotar un solo básquet contra el base 'verd-i-negre'.

Antes de empezar el vasco se excusaba: "Me da mucha vergüenza. Estoy ante una leyenda del baloncesto español, para mí el mejor base que hemos tenido nunca. Tengo mucha presión, voy a intentar meter una de fuera", conjeturaba, aunque no sería fácil porque "es lamentable y está nervioso".

Ibai Llanos antes del reto contra Ricky Rubio. / YT

Para animar, Ricky le revelaba que muchas veces el que menos piensa que la romperá es el que termina sacando las castañas para su equipo: "Normalmente, los jugadores que dices, 'bah, no tienen mucha pinta', después tiran y las meten de todos los colores", aunque reconocía que "le ha visto tirar uno allí y...", dejaba la frase sin terminar.

Ibai le comentaba que "no tiene zurda", por lo que el profesional ya tenía una pista de por donde atacaría el ideólogo de 'La Velada del Año'. El primer tiro es lamentable e Ibai se excusa en que "le ha intimidado".

"De momento no ha tocado ni aro, vamos bien. Los profesionales ganan, porque la gente se cree que es fácil, pero no lo es", reivindicaba el campeón de Europa y del Mundo a los dos minutos.

Al pasar la mitad del tiempo establecido, Ricky es sincero con Ibai: "De momento no estoy viendo qué se te da bien. Normalmente, puedes tirar, entrar...", mientras que el vasco reconoce que "no se le da bien nada", aunque su rival encuentra en su posteo algo a lo que agarrarse.

Finalmente, a falta de 40 segundo llega el primer tiro del creador de contenido que toca el aro, pero no entra y la cuenta sigue. Finalmente, gana Rubio e Ibai indica que "la suerte no está de su lado", porque "se le ha salido una" que podría haberle dado la victoria. Sin embargo, el base reconoce que "le ha hecho sudar", aunque tras invertir los papeles no le hace falta cansarse mucho porque anota a la primera.