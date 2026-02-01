Real Madrid - Zaragoza: Horario y dónde ver hoy el partido de la Liga Endesa

Real Madrid y Zaragoza se enfrentan hoy domingo 1 de febrero en el Movistar Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Zaragoza y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Breogán (103-85), derrotar al Valencia (94-79), derrotar al Andorra (90-85) y derrotar al Barcelona (105-100). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 15 victorias, 2 derrotas y +164 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Toño Martín registraron una derrota ante el Girona (94-90), una derrota ante el Murcia (90-84), una derrota ante el Valencia (115-73) y una victoria sobre el Gran Canaria (95-84), posicionándose consecuentemente en el decimoquinto lugar de la clasificación con 6 victorias, 11 derrotas y -69 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - ZARAGOZA DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y Zaragoza, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa hoy domingo 2 de febrero a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - ZARAGOZA DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Zaragoza se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

