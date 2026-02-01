Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz - DjokovicDónde ver Alcaraz - DjokovicElche - BarcelonaAnsuPadre LamineBaldeJoan PradellsFIA MercedesDónde ver Madrid - RayoMadrid - Rayo alineacionesAlpesSkimoManolo GonzálezCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsMercado de FichajesGonzalo BernardosLotería NacionalPaco GonzálezJorge Rey
instagramlinkedin

LIGA ENDESA

Real Madrid - Zaragoza: Horario y dónde ver hoy el partido de la Liga Endesa

A qué hora y dónde ver hoy el Real Madrid - Zaragoza de la Liga Endesa

El Real Madrid continúa liderando la tabla de la Liga Endesa con dos victorias más que el Valencia

El Real Madrid continúa liderando la tabla de la Liga Endesa con dos victorias más que el Valencia / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Real Madrid y Zaragoza se enfrentan hoy domingo 1 de febrero en el Movistar Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Zaragoza y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Breogán (103-85), derrotar al Valencia (94-79), derrotar al Andorra (90-85) y derrotar al Barcelona (105-100). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 15 victorias, 2 derrotas y +164 en el diferencial de anotaciones.

Sergio Scariolo se sincera sobre la figura de Mario Hezonja

Sergio Scariolo se sincera sobre la figura de Mario Hezonja

Por su parte, los comandados por Toño Martín registraron una derrota ante el Girona (94-90), una derrota ante el Murcia (90-84), una derrota ante el Valencia (115-73) y una victoria sobre el Gran Canaria (95-84), posicionándose consecuentemente en el decimoquinto lugar de la clasificación con 6 victorias, 11 derrotas y -69 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - ZARAGOZA DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y Zaragoza, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa hoy domingo 2 de febrero a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - ZARAGOZA DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Zaragoza se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL