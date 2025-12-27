Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrincaoFernando MartínLaLiga FC Futures hoyLiga Futures resultadosAlonsoClasificación PremierCamp NouAke BarcelonaPortería BarçaDecoAlcarazMercado de fichajesHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026Vinicius
instagramlinkedin

LIGA ENDESA

Real Madrid - Unicaja: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa

A qué hora y dónde ver el Real Madrid - Unicaja de la Liga Endesa

El Real Madrid mantiene un paso casi perfecto con 10 victorias y una derrota en la presente campaña

El Real Madrid mantiene un paso casi perfecto con 10 victorias y una derrota en la presente campaña / ACB.COM

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Real Madrid y Unicaja se enfrentan este domingo 28 de diciembre en el Movistar Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Unicaja y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Lleida (88-81), derrotar al Girona (112-76), derrotar al CB Canarias (71-70) y derrotar al Granada (111-100). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 10 victorias, 1 derrota y +111 en el diferencial de anotaciones.

Sergio Scariolo, el técnico privilegiado en la historia de la Euroliga

Sergio Scariolo, el técnico privilegiado en la historia de la Euroliga

Por su parte, los comandados por Ibon Navarro registraron una derrota frente al Baskonia (93-90), una victoria contra el Burgos (99-91), una victoria contra el Lleida (89-88) y una victoria contra el Manresa (105-82), posicionándose consecuentemente en el séptimo lugar de la clasificación con 7 victorias, 4 derrotas y +41 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - UNICAJA DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y Unicaja, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 28 de diciembre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - UNICAJA DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Unicaja se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL