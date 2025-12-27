Real Madrid - Unicaja: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa

Real Madrid y Unicaja se enfrentan este domingo 28 de diciembre en el Movistar Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Unicaja y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Lleida (88-81), derrotar al Girona (112-76), derrotar al CB Canarias (71-70) y derrotar al Granada (111-100). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 10 victorias, 1 derrota y +111 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Ibon Navarro registraron una derrota frente al Baskonia (93-90), una victoria contra el Burgos (99-91), una victoria contra el Lleida (89-88) y una victoria contra el Manresa (105-82), posicionándose consecuentemente en el séptimo lugar de la clasificación con 7 victorias, 4 derrotas y +41 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - UNICAJA DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y Unicaja, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 28 de diciembre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - UNICAJA DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Unicaja se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.