Real Madrid - San Pablo Burgos: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa

Real Madrid y San Pablo Burgos se enfrentan este domingo 19 de octubre en el WiZink Center en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - San Pablo Burgos y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras perder contra el Baskonia (105-100) y derrotar al Gran Canaria (81-71). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 11 de la tabla con 1 victoria, 1 derrota y +5 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Bruno Savignani registraron una derrota ante el Bilbao Basket (95-85) y una victoria frente al Básquet Girona (97-79), posicionándose consecuentemente en el decimosegundo lugar de la clasificación con 1 victoria, 1 derrota y +8 en el diferencial de puntos.

De igual forma, cabe destacar que los merengues se presentan como los más claros candidatos para la disputa, ya que se han impuesto en 10 de las 11 ocasiones históricas en las que se han enfrentado, mientras que el único resultado del Burgos data de 2020.

Asimismo, respecto a sus próximos enfrentamientos por parte de la Liga Endesa, el Real Madrid tendrá que enfrentarse al Manresa, al Zaragoza, al Joventut y al Bilbao Basket, mientras que el San Pablo Burgos se topará con el Zaragoza, el Valencia, el CB Canarias y el Andorra.

HORARIO DEL REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y San Pablo Burgos, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 19 de octubre a las 12:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y San Pablo Burgos se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.