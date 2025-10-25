Real Madrid - Manresa: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa

Real Madrid y Manresa se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Movistar Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Manresa y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Burgos (90-80), perder contra el Baskonia (105-100) y derrotar al Gran Canaria (81-71). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 8 de la tabla con 2 victorias, 1 derrota y +15 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Diego Ocampo registraron una derrota ante el Gran Canaria (87-80), una victoria sobre el Granada (83-68) y una derrota ante el CB Canarias (104-93), posicionándose consecuentemente en el decimoquinto lugar de la clasificación con 1 victoria, 2 derrotas y -3 en el diferencial de puntos.

De igual forma, cabe destacar que los merengues se presentan como los más claros candidatos para la disputa, ya que se han impuesto en ocho de las últimas nueve ocasiones en las que se han enfrentado, siendo el único resultado positivo del Manresa perteneciente a 2024.

Asimismo, respecto a sus próximos enfrentamientos por parte de la Liga Endesa, el Real Madrid tendrá que enfrentarse al Zaragoza, al Joventut, al Bilbao Basket y al Granada, mientras que el Manresa se topará con el Bilbao Basket, el Murcia, el Lleida y el Unicaja.

HORARIO DEL REAL MADRID - MANRESA DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y Manresa, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 26 de octubre a las 20:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - MANRESA DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Manresa se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.