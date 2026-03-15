Real Madrid - Lleida: Horario y dónde ver hoy el partido de la Liga Endesa

Real Madrid y Lleida se enfrentan hoy domingo 15 de marzo en el Movistar Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Lleida y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo viene de una victoria agónica ante el Gran Canaria, cuyo positivo rendimiento ha reconocido el entrenador italiano, describiéndolo como "un test difícil" y del que han salido reforzados en la campaña, sumando su decimonovena conquista.

"Y felicito por cómo ha jugado el equipo, y por haberlo hecho con este descanso de jugadores que queremos cuidar para el partido que viene. Y habiendo dado minutos a jugadores que habían tenido menos como Almansa, Procida o Krämer”, añadió Scariolo, quien también tiene posicionada la mirada sobre el enfrentamiento de este viernes contra el Zalgiris por Euroliga.

Por su parte, los comandados por Gerard Encuentra arrastran cuatro derrotas consecutivas en la Liga Endesa (Baskonia, Girona, Manresa y Valencia), lo que les ha empujado hacia la parte baja de la tabla antes de enfrentarse a un Real Madrid al que, en su breve historial de enfrentamientos, nunca han vencido.

Asimismo, el Real Madrid ha ganado 10 de sus últimos 11 encuentros disputados en el Movistar Arena, lo cual contrasta con las 5 victorias que el Lleida ha logrado de visitante en la misma cantidad de partidos, terminando de inclinar la balanza hacia los merengues como los claros favoritos para llevarse los puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - LLEIDA DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y Lleida, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa hoy domingo 15 de marzo a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - LLEIDA DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Lleida se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

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