Real Madrid - Granada: Horario y dónde ver hoy el partido de la Liga Endesa

Real Madrid y Granada se enfrentan hoy domingo 8 de febrero en el Movistar Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Granada y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Zaragoza (99-78), derrotar al Breogán (103-85), derrotar al Valencia (94-79) y derrotar al Andorra (90-85). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 16 victorias, 2 derrotas y +185 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Arturo Ruiz registraron una derrota ante el Breogán (83-64), una derrota ante el Bilbao Basket (88-84), una derrota ante el Unicaja (88-79) y una derrota ante el Barcelona (108-71), posicionándose consecuentemente en el decimoctavo lugar de la clasificación con 1 victoria, 17 derrotas y -188 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - GRANADA DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y Granada, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa hoy domingo 8 de febrero a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - GRANADA DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Granada se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.