Real Madrid - Bilbao Basket: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa

El Real Madrid venció al Joventut y continúa escalando en la tabla de la Liga Endesa

Ronald Goncalves

Real Madrid y Bilbao Basket se enfrentan este domingo 16 de noviembre en el Movistar Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid y Bilbao Basket y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Joventut (80-75), derrotar al Zaragoza (95-83), derrotar al Manresa (87-75) y derrotar al Burgos (90-80). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 4 de la tabla con 5 victorias, 1 derrota y +44 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Jaume Ponsarnau registraron una victoria sobre el Zaragoza (106-75), una derrota ante el Manresa (79-77), una victoria sobre el Andorra (81-71) y una derrota ante el Joventut (101-69), posicionándose consecuentemente en el noveno lugar de la clasificación con 3 victorias, 3 derrotas y -1 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - BILBAO BASKET DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Real Madrid y Bilbao Basket, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 16 de noviembre a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - BILBAO BASKET DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Bilbao Basket se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

