Real Madrid - Barça Atlètic, final de la Liga U en directo
Este domingo, a partir de las 16h, Barça y Madrid buscarán el primer título de la historia de la Liga U
SPORT.es
Tras derrotar a Casademont Zaragoza y Burgos Grupo de Santiago, respectivamente, Barça Atlètic y Real Madrid buscarán este domingo el primer título de la historia de la Liga U. Será a partir de las 16h en el Polideportivo El Plantío de Burgos cuando Dabone y compañía intenten darle al Barça de basket una alegría en una temporada difícil para la sección. Desde SPORT.es lo seguiremos en directo por streaming.
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