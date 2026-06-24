Baloncesto
Así queda el palmarés de ligas en la ACB tras la victoria del Valencia Basket contra el Barça
Valencia Basket asaltó de nuevo el Palau Blaugrana y se proclama campeón de la Liga Endesa
Valencia Basket se ha proclamado campeón de la Liga Endesa 2025-26 después vencer en la final al Barça (3-1), en una eliminatoria en la que empezó por detrás. El conjunto de Pedro Martínez pone la guinda al pastel a una temporada espectacular, alzando los títulos de liga y Supercopa.
La victoria del conjunto 'taronja' no hace más que corroborar el gran curso de los de Pedro Martínez. Valencia acabó segundo en la clasificación de la liga regular, cerrando uno de los mejores años de su historia, con 25 triunfos y nueve derrotas. En los playoffs, tan solo perdieron el primer partido de las Finales y por una diferencia de un punto. Lo demás, todo victorias.
Por tanto, han estado a tan solo un partido de firmar un pleno perfecto en los playoffs de Liga Endesa. Jean Montero ha sido el principal culpable del gran rendimiento de Valencia esta temporada, liderando el ataque del equipo y promediando 20 puntos y seis asistencias por encuentro. En el tercer partido en el Palau, llegó hasta los 29 puntos para recuperar el factor pista.
El camino de Valencia Basket hasta la conquista de la Liga Endesa 25/26 ha sido el siguiente: Bilbao Basket en cuartos de final por la vía rápida (2-0), ASISA Joventut en semifinales por la vía rápida (3-0) y el Barça en la final (3-1). El conjunto blaugrana ha sido el único capaz de plantar cara al campeón.
Así queda el palmarés entre ACB y Liga Nacional
- Real Madrid - 38 títulos (15 Ligas ACB)
- Barça - 20 títulos (16 ligas ACB)
- Baskonia - 4 títulos (4 ligas ACB)
- Joventut Badalona - 4 títulos (2 ligas ACB)
- Valencia Basket - 2 títulos (1 liga ACB)
- Unicaja - 1 título (1 liga ACB)
- Bàsquet Manresa - 1 título (1 liga ACB)
Valencia Basket ha ganado la segunda Liga Endesa de su historia. La primera se dio en el año 2017, cuando superaron en la final al Real Madrid con Dubljevic como MVP. El conjunto 'taronja' rompe una dinastía de cinco años consecutivos de dominio de Barça y Madrid. Desde 2020, todos los títulos habían caído en manos blaugranas o blancas.
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