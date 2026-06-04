Así está el Play-off de la Liga Endesa 2025/26: resultados y cruces de Barça y Real Madrid

La Liga Endesa 2025/26 sigue avanzando hacia el desenlace de su fase más emocionante. Con la disputa del segundo partido de las series que componen los cuartos de final, algunos equipos esperan avanzar en el cuadro final de la competición hacia el objetivo de conquistar el codiciado título.

El primer equipo en certificar su presencia en semifinales tendrá que esperar, pues el FC Barcelona no fue capaz de refrendar su victoria por aplastamiento en el pabellón del UCAM Murcia (68-91) en el Palau Blaugrana. La ajustada derrota (87-90) obliga a los de Xavi Pascual a acudir al tercer partido para resolver la serie, y de nuevo deberá ser en tierras murcianas.

Este saldrá de la serie entre La Laguna Tenerife y Real Madrid, en la que los isleños tendrán la oportunidad de protagonizar la que sería la gran sorpresa del torneo. Su inesperada victoria en el pabellón blanco les ofrece la oportunidad de jugarse el pase a semifinales con el factor campo a favor.

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La Laguna Tenerife y Real Madrid se enfrentan en el play-off de la Liga Endesa / ACB Photo - Victor Carretero

Al terminar la fase regular como los cuatro mejores clasificados, Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia y UCAM Murcia tendrán ventaja en esta primera eliminatoria, ya que jugarán el primer partido con el factor campo a favor y volverán a ejercer como locales en caso de que sea necesario acudir al tercer partido para desempatar la serie.

Así está el Play-off de la Liga Endesa

Parte alta Real Madrid vs La Laguna Tenerife (0-1)

UCAM Murcia vs Barça (0-1) Parte baja Valencia Basket vs Surne Bilbao (1-0)

Baskonia vs Joventut (1-0)

Resultados y calendario del Play-off de la Liga Endesa