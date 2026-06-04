LIGA ENDESA
Así está el Play-off de la Liga Endesa 2025/26: resultados y cruces de Barça y Real Madrid
Consulta cómo está el cuadro de la Liga Endesa tras los segundos partidos de cuartos de final, con los resultados de Barça y Real Madrid y su camino hacia la final
La Liga Endesa 2025/26 sigue avanzando hacia el desenlace de su fase más emocionante. Con la disputa del segundo partido de las series que componen los cuartos de final, algunos equipos esperan avanzar en el cuadro final de la competición hacia el objetivo de conquistar el codiciado título.
El primer equipo en certificar su presencia en semifinales tendrá que esperar, pues el FC Barcelona no fue capaz de refrendar su victoria por aplastamiento en el pabellón del UCAM Murcia (68-91) en el Palau Blaugrana. La ajustada derrota (87-90) obliga a los de Xavi Pascual a acudir al tercer partido para resolver la serie, y de nuevo deberá ser en tierras murcianas.
Este saldrá de la serie entre La Laguna Tenerife y Real Madrid, en la que los isleños tendrán la oportunidad de protagonizar la que sería la gran sorpresa del torneo. Su inesperada victoria en el pabellón blanco les ofrece la oportunidad de jugarse el pase a semifinales con el factor campo a favor.
Al terminar la fase regular como los cuatro mejores clasificados, Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia y UCAM Murcia tendrán ventaja en esta primera eliminatoria, ya que jugarán el primer partido con el factor campo a favor y volverán a ejercer como locales en caso de que sea necesario acudir al tercer partido para desempatar la serie.
Así está el Play-off de la Liga Endesa
Parte alta
- Real Madrid vs La Laguna Tenerife (0-1)
- UCAM Murcia vs Barça (0-1)
Parte baja
- Valencia Basket vs Surne Bilbao (1-0)
- Baskonia vs Joventut (1-0)
Resultados y calendario del Play-off de la Liga Endesa
Real Madrid (1) vs La Laguna Tenerife (8)
- Primer partido: 97-98
- Segundo partido: jueves 4 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Tenerife
- Tercer partido (si es necesario): sábado 6 de junio a las 18:00 horas (CEST) en Madrid
Valencia Basket (2) vs Surne Bilbao (7)
- Primer partido: 83-80
- Segundo partido: viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Bilbao
- Tercer partido (si es necesario): domingo 7 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Valencia
Kosner Baskonia (3) vs Asisa Joventut (6)
- Primer partido: 85-71
- Segundo partido: viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Badalona
- Tercer partido (si es necesario): domingo 7 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Vitoria
UCAM Murcia (4) vs Barça (5)
- Primer partido: 68-91
- Segundo partido: 87-90
- Tercer partido: sábado 6 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Murcia
- El United, abierto a ceder por Rashford ante la postura del Barça
- En directo: Enrique Riquelme anuncia un bombazo en El Hormiguero
- Bernardo Silva cambia de planes
- Decisión final para Vlahovic
- Juanma Rodríguez deja boquiabiertos a los tertulianos de 'El Chiringuito' tras hablar sobre la situación actual del Barça: 'Es lo que hay que hacer
- Cucurella: "Tenía dudas con ir al Barça"
- El Barça acelera la operación salida
- Siro López desvela qué jugador haría ganar las elecciones del Real Madrid: 'Solo hay uno