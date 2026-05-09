Un pétreo UCAM Murcia derrota a un Bàsquet Girona sin demasiados objetivos

El UCAM Murcia derrotó por 86-75 a un combativo Bàsquet Girona y batió su tope de triunfos en sus 28 temporadas en la Liga Endesa al alcanzar las 22 con cuatro partidos aún por delante. La octava victoria en las últimas nueve jornadas (tan solo perdió el partido histórico de la semana pasada en la pista del Real Madrid) le permiten mantener la segunda posición.

UCAM Murcia - Bàsquet Girona (baloncesto, Liga Endesa), 09/05/2026 LIGA ENDESA MUR 86 75 GIR Alineaciones UCAM MURCIA, 86 (18+27+23+18): David DeJulius (16), Wilhelm Falk (2), Jonah Radebaugh (20), Kelan Martin (3), Emanuel Cate (6) -cinco inicial-, Michael Forrest (12), Howard Sant-Roos (9), Moussa Diagne (3), Jaylen Hands (10), Sander Raieste y Toni Nakic (5). BÀSQUET GIRONA, 75 (18+23+17+17): Otis Livingston (16), Derek Needham (8), Pep Busquets (2), Sergi Martínez (6), Matinas Geben (10) -cinco inicial-, Cameron Hildreth (8), James Karnik (20), Mindaugas Susinskas (3), Mark Hugues, Nikola Maric (2), Pepe Vildoza y Guillem Ferrando.

Sito Alonso no pudo contar con el interior Devontae Cacok, lesionado en el hombro derecho durante ese partido del Movistar Arena en el que los universitarios perdieron por 131-123 después de una prórroga, después de tener a su merced al líder, mientras que Moncho Fernández recuperó al ala-pívot bosnio Nikola Maric.

El encuentro comenzó con ventajas visitantes (4-9), aunque las respuestas locales no tardaron en llegar y las capitalizó Jonah Radebaugh con tres triples seguidos sin fallo (15-11, min. 8), lo que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto. La reacción de los suyos fue inmediata y, tras el parcial de 11-2 que habían recibido, recuperaron el mando (17-18) en un primer cuarto que acabó en combate nulo (18-18).

El UCAM Murcia de Sito Alonso sigue maravillando / EFE

La pelea se mantuvo en el segundo período, con Jaylen Hands entrenando en escena para mantener por delante al UCAM Murcia (25-23). No era un espectáculo especialmente vistoso, hasta que un 0-5 devolvió la iniciativa a los catalanes (25-28) para provocar esta vez que el minuto lo pidiese Sito Alonso.

Con Radebaugh como gran referente con 15 puntos (cinco triples), el electrónico reflejaba ya un 39-33 en un día no especialmente lúcido de David DeJulius, segundo máximo anotador de la Liga Endesa. Aun así, el estadounidense que tanto gusta al Barça acabó con +26 de valoración, gracias sobre todo a las 10 faltas que recibió y a su 10/11 desde la línea de 4,60 metros.

Con 17 rebotes menos que su rival, el cuadro murciano se fue arriba al descanso (45-41). En la reanudación, el segundo clasificado liguero se marchó por 10 puntos con el sexto triple de Radebaugh y un 2+1 de DeJulius (55-45). Sin embargo, tardó en romper el partido por la excelente aportación del prácticamente recién fichado James Karnik con ocho puntos en el tercer cuarto y 20 en total.

Jonah Radebaugh intenta una acción complicada / EFE

Pese a ello, sendos triples de Toni Nakic y de Hands permitieron a los locales abrir brecha y encarar el último cuarto con 10 puntos de renta (68-58). Howard Sant-Roos, Hands y Michael Forrest asumieron la responsabilidad en el período final y acercaron a los suyos a la victoria contra un rival que no dejó de pelear, pese a su triste 4/28 en triples.

El 81-70 a dos minutos del final recordaba lo sucedido la semana pasada en Madrid, pero esta vez el UCAM Murcia no vaciló y no estaba Mario Hezonja enfrente vestido de blanco. El triunfo murciano por 86-75 es el vigesimosegundo en 30 jornadas para dormir en segunda posición, por delante de un Valencia Basket que lleva 21 y este domingo recibirá al Kosner Baskonia.