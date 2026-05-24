Pantzar impulsa a un Bilbao Basket que defenderá el play-off hasta el final

El Surne Bilbao, de la mano de un extraordinario Melwin Pantzar, derrotó por 86-80 al Básquet Girona en el Bilbao Arena y defenderá su posición de 'playoff' en la última jornada de la Liga Endesa en la pista de La Laguna Tenerife.

Surne Bilbao Basket - Bàsquet Girona (baloncesto, Liga Endesa), 24/05/2026 LIGA ENDESA BIL 86 80 GIR Alineaciones SURNE BILBAO BASKET, 86 (25+17+22+22): Harald Frey (3), Margiris Normantas (8), Darrun Hilliard (18), Luke Petrasek (8), Tryggvi Hlinason (7) -cinco inicial-, Melwin Pantzar (20), Aleix Font (12), Bassala Bagayoko, Justin Jaworski (8) y Martin Krampelj (2). BÀSQUET GIRONA, 80 (23+18+26+13): Derek Needham (13), Otis Livingston (9), Pep Busquets, Mindaugas Susinskas (6), Martinas Geben (24) -cinco inicial-, Juan Fernández (5), Nikola Maric (4), Pepe Vildoza (4), Cameron Hildreth (10), Mark Hughes (5) y Khory Brunot.

El base sueco brilló con 20 puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias y ocho faltas recibidas para un +32 de valoración, todo ello unido a un plus de energía que fue clave para decantar un partido en el que también destacó con dos triples decisivos en los momentos 'calientes' Darrun Hilliard (18 puntos y 4/6 en triples).

Salvadísimo, el equipo de Moncho Fernández hizo un buen e insuficiente partido con una extraordinaria actuación de Martinas Geben (15 puntos y 13 rebotes, ocho de ellos en ataque, y +28) y un notable Derek Needham (13 puntos y cuatro asistencias).

El canterano azulgrana Aleix Font hizo un gran encuentro / BILBAO BASKET

Empezó mandando el Girona frente a un Surne Bilbao atascado en ataque. Los visitantes, lanzados por un par de triples de Susinskas, alcanzaron muy rápido una renta de diez puntos (3-13, m.5), a la que los locales no encontraron respuesta hasta el habitual cambio de quinteto completo de Ponsarnau mediado el primer cuarto.

La energía de Pantzar y del canterano barcelonista Aleix Font despertaron a los 'hombres de negro' hasta dar la vuelta al marcador con un parcial de 10-2. Seis puntos de Pantzar y diez del catalán fueron clave ante a un rival al que sujetaba un colosal Geben.

El pívot lituano fue la pesadilla de los locales en la primera parte. Dos triples de Petrasek dieron a los locales una renta de seis puntos (34-28) que parecía que podría romper el partido, pero Geben sostuvo al Girona imponiendo su ley en la 'pintura'.

El noruego Harald Frey sube la bola en Miribilla / BILBAO BASKET

En la primera parte el interior báltico firmó 15 puntos y ocho rebotes (siete de ellos en ataque) que permitieron a los de Moncho Fernández mantener siempre un estrecho margen en el luminoso que era mínimo al descanso (42-41).

Bajo la batuta de Needham, el Girona recuperó el mando en el marcador (50-52) y mantuvo un equilibrado pulso con los de Ponsarnau. El punto de inflexión llegó apenas transcurrido un minuto del último cuarto, cuando un triple de Geben puso un 64-71 que hizo reaccionar definitivamente a los vascos.

Hillard y Pantzar tomaron la responsabilidad y un parcial de 13-2 prácticamente dictó sentencia. Girona intentó volver a engancharse desde el triple, pero le faltó acierto para responder a un quinteto bilbaíno ya lanzado y un par de triples de Hilliard a dos minutos el final pusieron un 83-75 que ya sí fue insalvable para los gerundenses. Al final, 86-80.