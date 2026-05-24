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LIGA ENDESA

Pantzar impulsa a un Bilbao Basket que defenderá el play-off hasta el final

Los 'hombres de negro' derrotaron por 86-80 al Bàsquet Girona y siguen octavos a falta de una jornada

Darrun Hilliard anotó 18 puntos ante el Bàsquet Girona

Darrun Hilliard anotó 18 puntos ante el Bàsquet Girona / BILBAO BASKET

SPORT.es

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El Surne Bilbao, de la mano de un extraordinario Melwin Pantzar, derrotó por 86-80 al Básquet Girona en el Bilbao Arena y defenderá su posición de 'playoff' en la última jornada de la Liga Endesa en la pista de La Laguna Tenerife.

Surne Bilbao Basket - Bàsquet Girona (baloncesto, Liga Endesa), 24/05/2026

LIGA ENDESA

86
80
Alineaciones
SURNE BILBAO BASKET, 86
(25+17+22+22): Harald Frey (3), Margiris Normantas (8), Darrun Hilliard (18), Luke Petrasek (8), Tryggvi Hlinason (7) -cinco inicial-, Melwin Pantzar (20), Aleix Font (12), Bassala Bagayoko, Justin Jaworski (8) y Martin Krampelj (2).
BÀSQUET GIRONA, 80
(23+18+26+13): Derek Needham (13), Otis Livingston (9), Pep Busquets, Mindaugas Susinskas (6), Martinas Geben (24) -cinco inicial-, Juan Fernández (5), Nikola Maric (4), Pepe Vildoza (4), Cameron Hildreth (10), Mark Hughes (5) y Khory Brunot.
ÁRBITROS
Óscar Perea, Jorge Martínez y Ariadna Chueca. Sin eliminados por faltas personales.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la 33ª jornada (penúltima) de la Liga Endesa masculina de baloncesto disputado ante 8.994 espectadores en el Bilbao Arena.

El base sueco brilló con 20 puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias y ocho faltas recibidas para un +32 de valoración, todo ello unido a un plus de energía que fue clave para decantar un partido en el que también destacó con dos triples decisivos en los momentos 'calientes' Darrun Hilliard (18 puntos y 4/6 en triples).

Salvadísimo, el equipo de Moncho Fernández hizo un buen e insuficiente partido con una extraordinaria actuación de Martinas Geben (15 puntos y 13 rebotes, ocho de ellos en ataque, y +28) y un notable Derek Needham (13 puntos y cuatro asistencias).

el canterano azulgrana Aleix Font hizo un gran encuentro

El canterano azulgrana Aleix Font hizo un gran encuentro / BILBAO BASKET

Empezó mandando el Girona frente a un Surne Bilbao atascado en ataque. Los visitantes, lanzados por un par de triples de Susinskas, alcanzaron muy rápido una renta de diez puntos (3-13, m.5), a la que los locales no encontraron respuesta hasta el habitual cambio de quinteto completo de Ponsarnau mediado el primer cuarto.

La energía de Pantzar y del canterano barcelonista Aleix Font despertaron a los 'hombres de negro' hasta dar la vuelta al marcador con un parcial de 10-2. Seis puntos de Pantzar y diez del catalán fueron clave ante a un rival al que sujetaba un colosal Geben.

El pívot lituano fue la pesadilla de los locales en la primera parte. Dos triples de Petrasek dieron a los locales una renta de seis puntos (34-28) que parecía que podría romper el partido, pero Geben sostuvo al Girona imponiendo su ley en la 'pintura'.

El noruego Harald Frey sube la bola en Miribilla

El noruego Harald Frey sube la bola en Miribilla / BILBAO BASKET

En la primera parte el interior báltico firmó 15 puntos y ocho rebotes (siete de ellos en ataque) que permitieron a los de Moncho Fernández mantener siempre un estrecho margen en el luminoso que era mínimo al descanso (42-41).

Bajo la batuta de Needham, el Girona recuperó el mando en el marcador (50-52) y mantuvo un equilibrado pulso con los de Ponsarnau. El punto de inflexión llegó apenas transcurrido un minuto del último cuarto, cuando un triple de Geben puso un 64-71 que hizo reaccionar definitivamente a los vascos.

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Hillard y Pantzar tomaron la responsabilidad y un parcial de 13-2 prácticamente dictó sentencia. Girona intentó volver a engancharse desde el triple, pero le faltó acierto para responder a un quinteto bilbaíno ya lanzado y un par de triples de Hilliard a dos minutos el final pusieron un 83-75 que ya sí fue insalvable para los gerundenses. Al final, 86-80.

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