LIGA ENDESA
Manresa - Lleida: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa
A qué hora y dónde ver el Manresa - Lleida de la Liga Endesa
Manresa y Lleida se enfrentan este domingo 16 de noviembre en el Nou Congost en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manresa - Lleida y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Ocampo llegará a la disputa tras perder contra el Murcia (84-65), derrotar al Bilbao Basket (79-77), perder contra el Real Madrid (87-75) y perder contra el Gran Canaria (87-80). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 13 de la tabla con 2 victorias, 4 derrotas y -32 en el diferencial de anotaciones.
Por su parte, los comandados por Gerard Encuentra registraron una victoria sobre el Baskonia (86-80), una derrota ante el Joventut (82-68), una victoria sobre el Granada (99-90) y una derrota ante el Valencia (99-78), posicionándose consecuentemente en el sexto lugar de la clasificación con 4 victorias, 2 derrotas y +4 en el diferencial de puntos.
HORARIO DEL MANRESA - LLEIDA DE LA LIGA ENDESA
El partido entre Manresa y Lleida, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 16 de noviembre a las 12:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MANRESA - LLEIDA DE LA LIGA ENDESA
En España, el partido de la Liga Endesa entre Manresa y Lleida se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.
También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
