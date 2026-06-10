La 'magia' de Ricky y el partidazo de la Penya no bastan para ganar en Valencia

El Joventut rozó la sorpresa en el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa y llegó a tener a su merced al Valencia Basket con 86-93 en el último cuarto, pero los locales forzaron al prórroga (105-105) y acabaron imponiéndose por 118-117 en un duelo para la historia. La sensacional actuación de Ricky Rubio con 22 puntos, 11 rebotes y +33 de valoración no bastó ante la exhibiciónde Jean Montero con 27, los 19 puntos y 11 rebotes de 'Kam' Taylor (+31) y el partidazo de Jaime Pradilla (16 puntos, ocho rebotes y +18).

Valencia Basket - Asisa Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 10/06/2026 LIGA ENDESA VAL 118 117 JOV Alineaciones VALENCIA BASKET, 118 (26+25+28+26+13): Brancou Badio (15), Jean Montero (27), Kameron Taylor (19), Jaime Pradilla (16), Neal Sako (8) -cinco inicial-, Sergio de Larrea (3), Braxton Key (5), Matt Costello (13), Álvaro Cárdenas (5), Nate Reuvers y Omari Moore (7). ASISA JOVENTUT, 117 (22+32+24+27+12): Guillem Vives (5), Cameron Hunt (19), Yannick Kraag (7), Jabari Parker (19), Michael Ruzic (11) -cinco inicial-, Ricky Rubio (22), Ludde Hakanson (12), Simon Birgander (8), Adam Hanga (12), Yannis Morin (2) y Henri Drell.

Tras dar la sorpresa eliminando al Kosner Baskonia en el Buesa Arena, los verdinegros salieron dispuestos a demostrar que no tenían nada que perder y que su baloncesto de muchos quilates podría darles opciones ante el equipo más rápido de la Liga Endesa. Dani Miret, un aspirante a ser alguna vez tan grande como Pedro Martínez, aceptó el reto y plantó una gran batalla, sobre todo con Ricky Rubio en pista. En varias fases del partido, el rebote fue clave, con hasta 17 segundas oportunidades locales.

El técnico alineó de inicio en la dirección a Guillem Vives, cuyo triple equilibró el de un imparable Jean Montero y el de Jaime Pradilla (8-8, min. 2:45). Ahí la entrada de Ricky impulsó a los visitantes con un tiro libre, una asistencia y una falta recibida que dieron paso a los triples del joven Ruzic y de un excelente Adam Hanga (15-19, min. 6:45). Sin embargo, los 'taronges' pudieron correr y cerraron el primer cuarto con un espectacular parcial de 9-0 (26-22).

Hakanson anotó cuatro triples de seis lanzamientos / JOVENTUT

El segundo cuarto fue espectacular, con una explosión ofensiva catalana que por momentos sembró las dudas en el Roig Arena en otra sensacional entrada. Y eso que los triples del canterano barcelonista Brancou Badio y de Costello dispararon a los locales hasta el 34-28 (min. 11:58). A partir de ahí, Ricky Rubio tomó los mandos para irse al descanso con cinco pases de canasta y nueve puntos.

Otro triple del dominicano Montero (38-30, min. 13:44) y dos tiros libres anotados por el repescado Álvaro Cárdenas (43-33, min. 14:44) dieron paso a una fase de dominio total de la Penya con Hanga como protagonista. El exbarcelonista, exmadridista y exbaskonista anotó un triple, el sueco Hakanson hizo dos y el Joventut dio la vuelta al marcador (44-46, min. 17:27). De puntillas hasta entonces, el francotirador Cameron Hunt emergió con dos canastas de tres para llevar el duelo al descanso con 51-54.

El Valencia Basket reaccionó en el tercer cuarto de la mano del internacional español Jaime Pradilla (62-60, min. 22:36), dos canastas del exazulgrana Jabari Parker y dos tiros libres de Hunt lideraron otro vaivén del partido (66-67) y Montero dejó a los suyos por delante a falta de 10 minutos (79-78). Dos de las mejores defensas de la competición sucumbían ante los ataques rivales en un duelo sin tregua.

Jabari Parker penetra ante la oposición de Neal Sako / EFE

La Penya volvió a tope y Hanga falló una bandeja a pase de Ricky con 81-86 y Pedro Martínez paró el partido con 83-88 a falta de 6:46. Y llegó a meter el miedo en el cuerpo a los más de 12.000 espectadores que se dieron cita en el Roig Arena con un triple de Jabari Parker (83-91, min. 33:30) y con otra canasta del de Chicago (88-95 a 4:11 del final).

Ahí Pedro Martínez llamó a los suyos a aumentar la intensidad y consiguió su objetivo con circulaciones rápidas de bola y tiros liberados que permitieron acercar a los suyos a dos puntos (95-97) y a uno (102-103) y a empatar con un triple de Pradilla a 17 segundos del final (105-105). Hakanson tuvo un último tiro muy bien defendido y el primer duelo de 'semis' se fue al tiempo extra, con la sensación de que los locales estaban más frescos.

Un triple de Ricky lo disparó a 19 puntos y situó un 107-110 que equilibró de la misma guisa Costello (110-110). Un Ricky Rubio en estado de gracia se fue a unos espectaculares 22 puntos y 11 asistencias en una Penya que tenía el último ataque con 7.4 en el marcador y 117-118 tras los dos tiros libres anotados por Montero (27 puntos). Sin embargo, la penetración forzada de Hunt no entró, con una posible falta de Montero en la ayuda que no se señaló. En un partidazo para la historia, el Valencia Basket se adelanta por 1-0 (118-117).