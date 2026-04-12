La 'magia' de Ferran Bassas pudo con el talento de Ruzic en el Manresa - Penya

El BAXI Manresa reinó en el duelo catalán de las bajas por 87-77 ante un Joventut que compitió hasta el final, pese a que el miércoles en la pista del AEK se jugará el billete para la Final a Cuatro de la FIBA Champions League que tendrá lugar en Badalona. Sensacional Ferran Bassas con 16 puntos y ocho asistencias, secundado por los 17 puntos de Eli Brooks y de Àlex Reyes. Enfrente, excelente Michael Ruzic (18 puntos y siete rebotes).

BAXI Manresa - Asisa Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 12/04/2026 LIGA ENDESA MAN 87 77 JOV Alineaciones BAXI MANRESA, 87 (18+21+23+25): Agustín Ubal (4), Eli Brooks (17), Álex Reyes (17), Gustav Knudsen (6), Kaodirichi Akobundu (7) -cinco inicial-, David Duke Jr. (9), Ferran Bassas (16), Marcis Steinbergs (5), Pierre Oriola (6) y Guillem Naspler. ASISA JOVENTUT, 77 (17+20+19+21): Ludde Hakanson (11), Ricky Rubio (10), Miguel Allen, Cameron Hunt (16), Yannick Kraag (3) -cinco inicial-, Michael Ruzic (18), Jabari Parker (9), Guillem Vives, Adam Hanga (8) y Henry Drell (2).

El conjunto manresano era el más necesitado, ya que la remontada sabatina del MoraBanc Andorra había reducido su renta sobre el descenso a una sola victoria. Por tanto, la situación se tranquiliza bastante al ser otra vez dos los triunfos de colchón y, además, sobre tres equipos: los de Zan Tabak, el Recoletas Salud San Pablo Burgos y un Dreamland Gran Canaria que empieza a tener muy mala pinta.

El inicio del partido fue una auténtica locura. Cinco puntos seguidos del extremeño Álex Reyes impulsaron al BAXI Manresa un 0-7 inicial (min. 3:02), a lo que respondieron los verdinegros con Ricky Rubio y el joven Michael Ruzic a los mandos para adelantarse tras un parcial de 2-10 (9-10, min. 6:40). A partir de ahí, igualdad total con otro triple de Reyes y uno final de Brooks para dar una ventaja mínima a los locales al final del cuarto (18-17).

El cacereño Álex Reyes estuvo magistral en la primera parte / EFE

Reyes, hijo del también internacional español Miguel Ángel Reyes, se fue a los 13 puntos en un nuevo estirón local (25-20, min. 12:21) y esa dinámica favorable para los de Diego Ocampo se mantuvo hasta que volvió a aparecer Ruzic. Una vez superados sus problemas físicos, el croata de 19 años sigue creciendo en todos los sentidos (ya supera los 2,10 metros) y es un portento tanto cerca del aro como desde afuera. Apunta a jugadorazo. Veremos cuánto aguanta en Badalona.

Dos canastas seguidas de Steinbergs, un jugador que mejoró muchísimo con Pedro Martínez, volvieron a situar al BAXI Manresa cinco puntos arriba (36-31, min. 17:46) y Cameron Hunt sacó a pasear su fusil con la zurda para cerrar la primera parte con 39-37. Dani Miret había escondido bastante bien las bajas de sus dos pívots (Ante Tomic y Simon Birgander) y Ocampo, las de sus tres bases (Dani Pérez, Retin Obasohan y Hugo Benítez).

El conjunto del Bages regresó con las pilas cargadas de los vestuarios y endosó un doloroso 12-2 a los verdinegros en menos de cuatro minutos con técnica incluida (52-39, min. 23:34). Y además, con los visitantes ya en 'bonus'. Sin embargo, esta Penya tiene carácter y Ruzic volvió a liderar una reacción que completó Hunt desde el triple tras la tercera falta de Reyes (56-48, min. 26:57).

Dos exazulgranas, cara a cara: Hanga y Ubal / EFE

El gran trabajo de Pierre Oriola con Ferran Bassas como asistente seguía manteniendo con una clara ventaja a los manresanos (62-50), pero un triple un poco 'a la remanguillé' de Ricky Rubio y otro lejano de Cameron Hunt redujeron esta renta a la mitad con 10 minutos por delante (62-56). El último cuarto fue espectacular, con acciones de mérito, un gran trabajo de Brooks y triples de Bassas y de Hanga para que todo siguiese igual (73-67, min. 33:50).

Ahí la 'zona dos-tres' que planteó Dani Miret funcionó muy bien para los badaloneses (73-70 y triple fallado por Parker) hasta que el verdinegro Ferran Bassas anotó por fin de tres (78-74). Tampoco entró el triple de Hunt para empatar con 78-75 en el marcador y el segundo seguido de un extraordinario Bassas resultó decisivo. El BAXI Manresa tan solo respiró en el último minuto y Duke Jr. sentenció con un triple final (87-77).