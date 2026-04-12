Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Javi MartínezBarça Atlètic-Espanyol BDónde ver Alcaraz-SinnerSimeone BarçaKroos MadridAlcaraz-SinnerKiko CostaVAR BarçaPichichi LaLigaBarça próximo partidoBarcelona RetroCalculadora LaLigaPalmarés París - RoubaixParís-Roubaix 2026Míchel MbappéClasificación ItzuliaCampeón Barcelona LaLigaGimnasiosJornada retro LaLigaClasificación LaLigaFerrero AlcarazDGTMatías Prats
instagramlinkedin

LIGA ENDESA

La 'magia' de Ferran Bassas pudo con el talento de Ruzic en el Manresa - Penya

Los 16 puntos y ocho asistencias del base catalán lideraron una trabajada victoria manresana por 87-77 para huir un poco más del descanso

Ferran Bassas ganó el duelo de bases ante un buen Ricky Rubio

Ferran Bassas ganó el duelo de bases ante un buen Ricky Rubio / EFE

David Rubio

David Rubio

El BAXI Manresa reinó en el duelo catalán de las bajas por 87-77 ante un Joventut que compitió hasta el final, pese a que el miércoles en la pista del AEK se jugará el billete para la Final a Cuatro de la FIBA Champions League que tendrá lugar en Badalona. Sensacional Ferran Bassas con 16 puntos y ocho asistencias, secundado por los 17 puntos de Eli Brooks y de Àlex Reyes. Enfrente, excelente Michael Ruzic (18 puntos y siete rebotes).

BAXI Manresa - Asisa Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 12/04/2026

LIGA ENDESA

87
77
Alineaciones
BAXI MANRESA, 87
(18+21+23+25): Agustín Ubal (4), Eli Brooks (17), Álex Reyes (17), Gustav Knudsen (6), Kaodirichi Akobundu (7) -cinco inicial-, David Duke Jr. (9), Ferran Bassas (16), Marcis Steinbergs (5), Pierre Oriola (6) y Guillem Naspler.
ASISA JOVENTUT, 77
(17+20+19+21): Ludde Hakanson (11), Ricky Rubio (10), Miguel Allen, Cameron Hunt (16), Yannick Kraag (3) -cinco inicial-, Michael Ruzic (18), Jabari Parker (9), Guillem Vives, Adam Hanga (8) y Henry Drell (2).
ÁRBITROS
Carlos Peruga, Raúl Zamorano y David Sánchez. Señalaron falta técnica al visitante Jabari Parker (min. 23:34). Sin eliminados por faltas personales.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la 26ª jornada de la Liga Endesa mascuilina de baloncesto disputado ante 4.804 espectadores en el Pavelló Nou Congost (Manresa, Barcelona).

El conjunto manresano era el más necesitado, ya que la remontada sabatina del MoraBanc Andorra había reducido su renta sobre el descenso a una sola victoria. Por tanto, la situación se tranquiliza bastante al ser otra vez dos los triunfos de colchón y, además, sobre tres equipos: los de Zan Tabak, el Recoletas Salud San Pablo Burgos y un Dreamland Gran Canaria que empieza a tener muy mala pinta.

El inicio del partido fue una auténtica locura. Cinco puntos seguidos del extremeño Álex Reyes impulsaron al BAXI Manresa un 0-7 inicial (min. 3:02), a lo que respondieron los verdinegros con Ricky Rubio y el joven Michael Ruzic a los mandos para adelantarse tras un parcial de 2-10 (9-10, min. 6:40). A partir de ahí, igualdad total con otro triple de Reyes y uno final de Brooks para dar una ventaja mínima a los locales al final del cuarto (18-17).

El cacereño Álex Reyes estuvo magistral en la primera parte

El cacereño Álex Reyes estuvo magistral en la primera parte / EFE

Reyes, hijo del también internacional español Miguel Ángel Reyes, se fue a los 13 puntos en un nuevo estirón local (25-20, min. 12:21) y esa dinámica favorable para los de Diego Ocampo se mantuvo hasta que volvió a aparecer Ruzic. Una vez superados sus problemas físicos, el croata de 19 años sigue creciendo en todos los sentidos (ya supera los 2,10 metros) y es un portento tanto cerca del aro como desde afuera. Apunta a jugadorazo. Veremos cuánto aguanta en Badalona.

Dos canastas seguidas de Steinbergs, un jugador que mejoró muchísimo con Pedro Martínez, volvieron a situar al BAXI Manresa cinco puntos arriba (36-31, min. 17:46) y Cameron Hunt sacó a pasear su fusil con la zurda para cerrar la primera parte con 39-37. Dani Miret había escondido bastante bien las bajas de sus dos pívots (Ante Tomic y Simon Birgander) y Ocampo, las de sus tres bases (Dani Pérez, Retin Obasohan y Hugo Benítez).

El conjunto del Bages regresó con las pilas cargadas de los vestuarios y endosó un doloroso 12-2 a los verdinegros en menos de cuatro minutos con técnica incluida (52-39, min. 23:34). Y además, con los visitantes ya en 'bonus'. Sin embargo, esta Penya tiene carácter y Ruzic volvió a liderar una reacción que completó Hunt desde el triple tras la tercera falta de Reyes (56-48, min. 26:57).

Dos exazulgranas, cara a cara: Hanga y Ubal

Dos exazulgranas, cara a cara: Hanga y Ubal / EFE

El gran trabajo de Pierre Oriola con Ferran Bassas como asistente seguía manteniendo con una clara ventaja a los manresanos (62-50), pero un triple un poco 'a la remanguillé' de Ricky Rubio y otro lejano de Cameron Hunt redujeron esta renta a la mitad con 10 minutos por delante (62-56). El último cuarto fue espectacular, con acciones de mérito, un gran trabajo de Brooks y triples de Bassas y de Hanga para que todo siguiese igual (73-67, min. 33:50).

Noticias relacionadas y más

Ahí la 'zona dos-tres' que planteó Dani Miret funcionó muy bien para los badaloneses (73-70 y triple fallado por Parker) hasta que el verdinegro Ferran Bassas anotó por fin de tres (78-74). Tampoco entró el triple de Hunt para empatar con 78-75 en el marcador y el segundo seguido de un extraordinario Bassas resultó decisivo. El BAXI Manresa tan solo respiró en el último minuto y Duke Jr. sentenció con un triple final (87-77).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona - Espanyol: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
  2. El error del Barça con Vitor Roque
  3. El Monaco resuelve las dudas sobre Ansu Fati: ejercerá la opción de compra
  4. La convocatoria del Barça ante el Espanyol
  5. La chocante predicción de Laporta con Mbappé, Florentino y el Real Madrid en 2024
  6. Las redes estallan contra Matias Prats por sus palabras tras el Real Madrid-Girona: 'Lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira
  7. El VAR anuló un gol por fuera de juego surrealista al Barça
  8. Lo que no se vio del Real Madrid - Girona: el Bernabéu pierde la cabeza, Camavinga se condena para siempre y Mbappé suspira con Vinicius

La 'magia' de Ferran Bassas pudo con el talento de Ruzic en el Manresa - Penya

La 'magia' de Ferran Bassas pudo con el talento de Ruzic en el Manresa - Penya

Alcaraz - Sinner en directo: Final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy

Alcaraz - Sinner en directo: Final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy

Gerard Martín se queda en el gimnasio y estará disponible ante el Atlético de Madrid

Gerard Martín se queda en el gimnasio y estará disponible ante el Atlético de Madrid

Sergio Sánchez, exfutbolista, desvela la operación extrema que le permitió seguir jugando al fútbol: "Había un 14% de riesgo…"

Sergio Sánchez, exfutbolista, desvela la operación extrema que le permitió seguir jugando al fútbol: "Había un 14% de riesgo…"

París-Roubaix 2026, en directo: el tercer Monumento del ciclismo con Pogacar y Van der Poel, en vivo

París-Roubaix 2026, en directo: el tercer Monumento del ciclismo con Pogacar y Van der Poel, en vivo

Alfonso Muñoz, funcionario, sobre la nueva medida de Alemania para las pensiones: "Quieren que jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación"

Alfonso Muñoz, funcionario, sobre la nueva medida de Alemania para las pensiones: "Quieren que jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación"

Así pasan sus 'vacaciones' los pilotos de F1: tenis en Montecarlo y charla con Alcaraz y Sinner

Así pasan sus 'vacaciones' los pilotos de F1: tenis en Montecarlo y charla con Alcaraz y Sinner

Dónde ver el Alcaraz - Sinner de Montecarlo hoy por TV, online y en directo

Dónde ver el Alcaraz - Sinner de Montecarlo hoy por TV, online y en directo