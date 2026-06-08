El Madrid, sumido entre el estado de 'shock' y la depresión tras el desastre con Scariolo

El Madrid ya está de vacaciones apenas iniciado el mes de junio, algo que no sucedía en años después de caer en cuartos de final de manera sorpresiva ante La Laguna Tenerife, el octavo clasificado que superaba al primero. Precisamente en una temporada que había levantado muchas expectativas de títulos con la llegada de un entrenador de solvencia y triunfador como Sergio Scariolo, fichajes importantes y que debían llevar al Madrid todos los títulos, con una nueva dirección deportiva con Sergio Rodríguez y Felipe Reyes al frente.

Una temporada donde los blancos se las prometían felices y que ha acabado siendo una autentica pesadilla porque la acaban sin un sólo título que llevarse a la boca, ni tan siquiera la Supercopa Endesa, que era siempre como un aperitivo a la espera de los grandes trofeos, pero que ni tan siquiera han podido levantar esta temporada. Un año realmente trágico y del que todavía no han logrado recuperarse.

Una temporada que acaba en desastre total -la primera que sucede desde la campaña 2010-2011- y que ha cogido incluso a traspié a la propia sección y por supuesto, al presidente blanco, Florentino Pérez, que vivió en directo el descalabro ante La Laguna Tenerife, al igual que su contrincante en las urnas, Enrique Riquelme. Una vez asegurada la presidencia por cuatro años más, Florentino tiene pensado pedir explicaciones y meterá posiblemente el bisturí a la sección y que podría llevar a cambios importantes, empezando por el entrenador.

Scariolo, dando instrucciones en un tiempo muerto / Marcial Guillen / EFE

Scariolo, señalado

Sergio Scariolo ha centralizado todas las críticas por ser incapaz de llevar al éxito a un equipo remozado con grandes incorporaciones y preparado para asaltar la Euroliga, el trofeo más preciado por los blancos ante el dominio ejercido en la Liga Endesa.

Pero el ‘pecado’ del técnico italiano, después de haber dominado con comodidad laLiga Endesa, fue centrar todos los esfuerzos en la Euroliga y a pesar de la importantísima baja de Walter Tavares, consiguió llevar al equipo a la gran final ante Olympiacos, y se quedó muy cerca de ganarla. Pero no lo logró y en Madrid, ser subcampeón es lo mismo que nada.

Sin premio en la Euroliga, Scariolo no supo mentalizar a su equipo, que cedió nada menos que seis partidos consecutivos, los últimos cinco de Liga Endesa y el primero de los play-offs con derrota ante el conjunto de Txus Vidorreta. La reacción blanca llegó en el segundo, pero cuando todo el mundo daba por hecho el pase del Madrid, un partido mediocre del equipo de Scariolo unido a un Huertas y Patty Mills estelares, acabaron con el Madrid al que enviaron de vacaciones antes de tiempo.

La lesión de Tavares ha restado intimidación al Madrid que lo ha echado a faltar en la parte decisiva de la temporada / MOHAMMED BADRA / EFE

Ante tamaño desastre deportivo, la continuidad de Scariolo está más entredicho que nunca. Firmó un contrato de tres temporadas, pero la realidad es que podría acabar fuera en pocos días y ya empiezan a sonar nombres para sustituirle como el técnico que dio más éxitos a la sección como Pablo Laso.

Restructuración

No parece que el nuevo director deportivo, Sergio Rodríguez, esté en peligro de salir por la puerta de atrás, pero seguro que ha recibido un serio toque de atención porque el Madrid incrementó el presupuesto para acabar contratando a seis jugadores, pero la realidad es que nunca estuvieron al nivel esperado.

Las lesiones también han hecho mucho daño al equipo, especialmente la de Eddy Tavares, que dejó totalmente desguarnecida a la defensa del Madrid, y posteriormente se le unieron otros dos jugadores interiores, como Lex y Garuba. A Scariolo le dieron más recursos con Yurtseven y Sissoko. Pero ni con esas.

Un Madrid todavía en estado de 'shock' y que entra en la fase depresiva, y que seguro que conllevará cambios drásticos. Y pensaban que iba a ser un año plácido en Madrid mirando al Barça…