El Madrid tiene entrenador para el año próximo pero pierde a su estrella

Al Real Madrid se le acumula el trabajo de cara a la próxima temporada. Después de una temporada decepcionante bajo la dirección de Sergio Scariolo que ha llevado a la sección blanca a quedarse sin títulos esta campaña, ahora el trabajo vuelve a ser reconstruir el equipo.

Después de que el presidente del Madrid confirmase a Sergio Scariolo para la próxima temporada a pesar del ‘fiasco’ deportivo, el problema llega en la confección de la plantilla de cara al próximo año con la más que segura salida de uno de los puntales del equipo, el estadounidense Trey Lyles.

El ala-pívot tiene la intención de volver a la NBA y además cuenta con ofertas importantes sobre la mesa de otros equipos de Euroliga por lo que su continuación en el Madrid ya la dan por perdida.

No lo pueden retener

El jugador de 30 años y 2,06 firmó el pasado verano por un solo curso y ahora van a ser incapaces de retenerle después de demostrar su valía a lo largo de la campaña, con unos promedios de 11,1 puntos, cinco rebotes y 14,1 de valoración en Liga Endesa, y con números muy parecidos en la Euroliga.

Trey Lyles fue una las alternativas de Scariolo en la posición de '5' para la final de la Euroliga / EFE

Un seguro de regularidad para el Madrid pero que no tendrá continuación porque su ‘caché’ se ha disparado en Europa y algunos equipos con gran potencial económico están dispuestos a ofrecerle hasta tres millones de dólares netos, una cifra a la que no llega el conjunto blanco.

Una salida más que cantada de un jugador al que no le faltan ‘novias’ tantoen la NBA como en Europa, y que puede añadir otra que también sería dolorosa como la del croata Mario Hezonja, que tiene una clausula de salida a la NBA, aunque todavía no parece haberse definido sobre su futuro.

¿Que pasa con Hezonja?

Si Lyles ha sido un jugador importante esta pasada campaña, no lo ha sido menos Hezonja, elegido el MVP de la Liga Endesa y un jugador determinante en laEuroliga aunque no lograse llevarse el tíulo con los blancos.

Veremos qué sucede con ambos jugadores, con uno prácticamente diciendo adiós al Madrid mientras el otro se mueve todavía con las dudas, a la espera que salga publicamente a asegurar su continuidad en el Madrid con el que tiene un contrato de larga duración.