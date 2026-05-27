Luwawu-Cabarrot noquea al Madrid y complica la vida al Barça en la Liga Endesa

El Kosner Baskonia derrotó por 83-88 al Real Madrid en un duelo aplazado de la penúltima jornada y complica la clasificación de un Barça que podría caer incluso a la quinta posición en la Liga Endesa si pierde el domingo frente al Valencia Basket (su otro rival será el MoraBanc Andorra este viernes). Además del debut como madridista del uzbeko nacionalizado turco Ömer Yutseven, el gran protagonista fue Timothé Luwawu-Cabarrot que sentenció el partido.

Real Madrid - Baskonia (baloncesto, Liga Endesa), 27/05/2026 LIGA ENDESA RMA 83 88 BAS Alineaciones REAL MADRID, 83 (29+17+20+17): Facundo Campazzo (8), Sergio Llull (8), Mario Hezonja (21), Chuma Okeke (13), Ömer Yurtseven (5) -cinco inicial-, Alberto Abalde (2), Theo Maledon (4), Izan Almansa (4), Trey Lyles (5), Gabriele Procida y David Krämer (13). KOSNER BASKONIA, 88 (26+16+22+24): Rafa Villar (4), Trent Forrest (15), Gytis Radzevicius (6), Rodions Kurucs (6), Jesse Edwards (2) -cinco inicial-, Kobi Simmons (9), Matteo Spagnolo (3), Timothé Luwawu-Cabarrot (21), Tadas Sedekerskis, Eugene Omoruyi (17), Clement Frisch y Mamadi Diakité (5).

El galo es uno de los jugadores que más gusta en la construcción de un nuevo Barça en el que sigue habiendo muchas más dudas que certezas. Con 78-78 tras un dos más uno de un sensacional Mario Hezonja (21 puntos, siete rebotes y +27), el alero anotó 10 puntos seguidos y anuló los intentos locales por evitar la derrota tan solo tres días después de perder en Atenas la final de la Euroliga frente a Olympiacos.

El primer cuarto fue un festival de triples con defensas laxas y el conjunto local recurriendo a una zona para reservar energías tras el enorme esfuerzo del fin de semana. Ambos equipos llegaron a estar en un espectacular 5/8 desde el triple y así el marcador volaba ante el enfado de los dos entrenadores y la diversión de la afición madridista.

El partidazo de Hezonja no bastó al Madrid / EUROPA PRESS

A los triples de Sergio Llull y Campazzo respondieron de inmediato Rodions Kurucs y un Luwawu-Cabarrot que acabaría siendo decisivo para los azulgranas (13-15, min. 4:17). El debutante Yutseven había demostrado inteligencia en el pase y primero Omoruyi con una 'pedrada' a tabla y después Okeke contribuyeron a esa explosión ofensiva que llevó el duelo a un 29-26 al final del primer cuarto.

Scariolo ya había ordenado defensa individual en los últimos ataques del primer cuarto y mantuvo esa apuesta, lo que dificultó mucho los intentos baskonistas. Ahí Lyles recibió una técnica tras una falta en ataque que tan solo vieron los árbitros y el canadiense lideró la primera gran escapada de la noche con un triple (38-31, min. 15:33).

El trabajo de Omoruyi rescató de su letargo a los de un enfadado Paolo Galbiati (38-35, min. 16:50) y una sucesión de faltas mantuvo la ventaja madridista en el ecuador (46-42), también con bbuenos minutos del joven Izan Almansa. El Baskonia regresó como un huracán de los vestuarios y en tres minutos dio la vuelta al marcador con dos triples de Trent Forrest y un parcial de 0-10 (46-52, min. 23:05).

Yurtseven debutó con una derrota / EUROPA PRESS

Los visitantes llegaron a mandar por 10 tras otro triple de Forrest (50-60, min. 24:48), pero este Madrid no se rinde nunca y el adalid de este espíritu fue una vez más Mario Hezonja. El exazulgrana volvió a echarse el equipo a sus espaldas con un mate y un canastón, mientras que después el cuestionado David Krämer se probó por fin el traje de Jaycee Carroll con dos triples seguidos para el 66-64 al final del tercer cuarto.

El Baskonia volvió a reaccionar al ritmo de Omoruyi (68-75) y pudo recuperar el +10 con otro triple de Forrest bien anulado por pasos previos. El Madrid se agarró a Krämer y los cinco puntos del alemán volvieron a poner las tablas con 4:13 por delante (75-75). El partido era ya cuestión de detalles, como las dos faltas clarísimas que recibió Luwawu-Cabarrot en sendas canastas de dos (81-82 a 1:21 del final). El galo anotó 10 puntos seguidos y los vascos ganaron por 83-88.