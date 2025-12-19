Lleida - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa

Lleida y Real Madrid se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Pabellón Barris Nord en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Lleida - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Girona (112-76), derrotar al CB Canarias (71-70), derrotar al Granada (111-100) y derrotar al Bilbao Basket (82-70). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 9 victorias, 1 derrota y +104 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Gerard Encuentra registraron una derrota frente al Bilbao Basket (93-75), una derrota frente al Unicaja (89-88), una derrota frente al Murcia (107-71) y una derrota frente al Manresa (99-86), posicionándose consecuentemente en el decimoprimer lugar de la clasificación con 4 victorias, 6 derrotas y -64 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL LLEIDA - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Lleida y Real Madrid, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LLEIDA - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Lleida y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.