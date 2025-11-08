LIGA ENDESA
Joventut - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa
A qué hora y dónde ver el Joventut - Real Madrid de la Liga Endesa
Joventut y Real Madrid se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el Pabellón Olímpico de Badalona en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Joventut - Real Madrid y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Zaragoza (95-83), derrotar al Manresa (87-75), derrotar al Burgos (90-80) y perder contra el Baskonia (105-100). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 5 de la tabla con 5 victorias, 4 derrotas y +39 en el diferencial de anotaciones.
Por su parte, los comandados por Daniel Miret registraron una victoria sobre el Lleida (82-68), una derrota ante el Valencia (102-90), una victoria sobre el Bilbao Basket (101-69) y una victoria sobre el Zaragoza (89-86), posicionándose consecuentemente en el tercer lugar de la clasificación con 5 victorias, 4 derrotas y +49 en el diferencial de puntos.
HORARIO DEL JOVENTUT - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA
El partido entre Joventut y Real Madrid, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 9 de noviembre a las 20:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL JOVENTUT - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA
En España, el partido de la Liga Endesa entre Joventut y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.
También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
