Las individualidades salvan al Madrid en Lleida

El Real Madrid sigue de dulce en la Liga Endesa. Los de Scariolo volvieron a ganar fuera de casa, esta vez en el intenso Barris Nord de Lleida (81-88), y mantienen un invicto de más de dos meses en la competición nacional. En un partido en el que no estuvieron precisamente bien en lo colectivo, tiraron de las individualidades de Hezonja, Procida y Maledon para seguir líderes.

Hiopos Lleida - Real Madrid (baloncesto, Liga Endesa), 20/12/2025 LIGA ENDESA LLE 81 88 RMA Alineaciones HIOPOS LLEIDA, 81 (19+24+24+14): Agada (12), Jiménez (4), Zoriks (8), Ejim (6), Goloman (15) - cinco inicial - Diagne (4), Krutwig, Paulí (5), Sanz (10), Shurna (7) y Walden (10) REAL MADRID, 88 (28+18+20+22): Campazzo (11), Feliz (9), Hezonja (22), Deck (5), Tavares (4) - cinco inicial - Garuba, Len (2), Llull (8), Maledon (13), Okeke y Procida (11)

Los blancos empezaron el partido con mucha energía y acierto. El Barris Nord rugía como de costumbre, pero no era capaz de evitar la lluvia de triples que bombardeaba el aro local. Los de Scariolo basaron su estrategia del primer cuarto en lanzamientos exteriores, y prácticamente en todos los ataques se llevaban el gato al agua. Una eficacia que les permitió abrir brecha de hasta diez puntos.

El conjunto catalán se mantenía en esa diferencia, siempre a remolque en el partido. Sin embargo, a falta de cinco minutos para el descanso, el Madrid empezó a fallar más de lo habitual, con malas decisiones en el tiro de Mario Hezonja y Sergio Llull. El juego interior de Goloman castigó la zona de los de Scariolo y, poco a poco, el Lleida se fue acercando en el marcador.

Hiopos Lleida - Real Madrid / EFE

Los de Encuentra, cuando escaseaba la anotación visitante, llegaron a colocarse por delante a falta de un minuto para el final de segundo cuarto. Un parcial de 12-0 cambió el rumbo del partido y el pabellón enloqueció. Aunque Hezonja reaccionó y cortó la racha del Lleida, aunque ya no quedaron muchos ataques antes del descanso. Finalmente, los jugadores se fueron al túnel de vestuarios con un 43-46.

Si alguien pensaba que iba a ser un partido fácil para el Madrid, estaba muy equivocado. Aunque el primer cuarto había tenido color blanco, los siguientes fueron burdeos. Tanto el segundo como el tercero, en el que los catalanes se creyeron de verdad que podían ganar el partido. Todo empezó con unos fantásticos minutos de Mikel Sanz, que no falló desde la zona de tres y anotó una canasta en el siguiente ataque.

Los locales se colocaron cinco arriba y Scariolo pidió tiempo muerto. Era la máxima diferencia a favor del Lleida y el Barris Nord no podía estar más dentro del partido. En cambio, al Madrid le faltaba liderazgo en el ataque; Hezonja y Campazzo eran los únicos que sostenían otros malos minutos, aunque con su calidad individual ya bastaba para devolver los golpes.

Otra vez Hezonja

En el último cuarto, el croata siguió en pista, siendo la pieza clave en ataque para los blancos. Hace más de un mes que Hezonja es el máximo anotador del Madrid en prácticamente todos los partidos de Liga Endesa. En esta ocasión, volvió a hacer daño a un Hiopos que no fue contundente en defensa. Y la defensa era decisiva para contrarrestar los errores en ataque.

El Lleida deberá reaccionar a una mala racha de resultados. Los catalanes encadenan cinco derrotas consecutivas y deberán revertir la situación en los próximos encuentros, que precisamente serán contra rivales directos. Por el otro lado, el Madrid suma otra jornada como líder, pero con la necesidad de trasladar la buena dinámica a la Euroliga, donde no acaba de encontrar la regularidad.