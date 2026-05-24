El enésimo clínic de Kuric saca al Andorra del descenso a una jornada del final

A base de triples y con otra colosal actuación de Kyle Kuric, el MoraBanc Andorra logró por 88-116 ante un salvado Hiopos Lleida una victoria clave que lo sitúa fuera de la zona de descenso después de varias semanas en el 'hoyo'.

Hiopos Lleida - MoraBanc Andorra (baloncesto, Liga Endesa), 24/05/2026 LIGA ENDESA LLE 88 116 AND Alineaciones HIOPOS LLEIDA, 88 (26+16+22+24): Dani García (8), Caleb Agada (9), Oriol Paulí (18), Melvin Ejim (11), Atoumane Diagne (12), James Batemon (4), Corey Walden, John Shurna (10), Cameron Krutwig (3), Adrià Rodríguez (5), Mikel Sanz (8) y Millán Jiménez. MORABANC ANDORRA, 116 (31+31+29+25): Shannon Evans (21), Aaron Best (13), Stan Okoye (2), Yves Pons (2), Artem Pustovyi (6) -cinco inicial-, Kyle Kuric (28), Kostas Kostadinov (5), Sir'Jabari Rice (16), Rafa Luz (11), Justin McKoy (10), 'Chumi' Ortega (2) y Rubén Guerrero.

Los leridanos hicieron un gran comienzo, pero el acierto visitante desde el triple (47%) dio la vuelta al marcador y dejó el partido casi sentenciado en el descanso. Con este triunfo y con la derrota del Casademont Zaragoza ante el UCAM Murcia, los del Principado depdenderán de sí mismos en la última jornada para evitar la Primera FEB.

Kyle Kuric, con 28 puntos (5/6 en triples) y +32, fue la gran estrella del mediodía, ayudado por los siete rebotes de Justin McKoy y por las las cinco asistencias de Rafa Luz. Por parte local, Oriol Paulí (18 puntos y +18) firmó otro gran partido y confirmó que ha llegado a la recta final de la temporada en un momento muy dulce.

Rafa Luz, entre una nube de brazos / EFE

Sin presión, el Hiopos Lleida salió más liberado que un rival obligado a ganar. Ello provocó que los locales anotasen con más facilidad con un inicio de 11-3. Con el paso de los minutos, el Andorra fue carburando y, con los triples de Rice, Kuric y McKoy, respondió con un parcial 2-11 que dio la vuelta al electrónico (17-20, min.7).

El encuentro se convirtió en un festival triplista, especialmente para el conjunto del Principado, que anotó ocho de diez para mantenerse arriba en el luminoso (26-31, min.10). En el segundo, el MoraBanc Andorra prolongó esa dinámica y su eficacia mientras los de la Terra Ferma empezaban a dejarse ir (28-37, min.13).

El tiempo que pidió Gerard Encuentra fue estéril y los del Principado, liderados por un gran Kyle Kuric (23 puntos en la primera mitad), ampliaron su renta con aparente comodidad (35-56, min.27). El Hiopos Lleida mostró un amago de reacción, pero fue insuficiente para rebajar su desventaja (42-62, min.20).

Kyle Kuric roza la perfección en el titro / EFE

Tras el paso por vestuarios, el guion del choque no varió (54-74, min.26). Encuentra lo intentó todo sin resultados y Kyle Kuric volvió a sacar su fusil para situar un sonoro 64-91 al final del tercer cuarto.

Con el partido sentenciado, el cuarto período fue un trámite. A siete minutos para la conclusión del encuentro, los visitantes superaron la barrera de los cien puntos (66-101, min.34) y al menos el equipo le echó casta para evitar una 'paliza' mayor (88-116).