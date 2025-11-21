Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Granada - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa

Real Madrid ocupa el segundo lugar de la Liga Endesa con seis victorias y una derrota

Ronald Goncalves

Granada y Real Madrid se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el Palacio Municipal de Deportes en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Granada - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Bilbao Basket (82-70), derrotar al Joventut (80-75), derrotar al Zaragoza (95-83) y derrotar al Manresa (87-75). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 2 de la tabla con 6 victorias, 1 derrota y +56 en el diferencial de anotaciones.

Scariolo no encuentra la fórmula en el Real Madrid

Por su parte, los comandados por Ramón Sánchez registraron una derrota contra el Basquet Girona (82-76), una victoria ante el Valencia (85-79), una derrota contra el Breogán (95-74) y una derrota ante el Lleida (99-90), posicionándose consecuentemente en el decimoctavo lugar de la clasificación con 1 victoria, 6 derrotas y -60 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL GRANADA - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Granada y Real Madrid, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 18:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GRANADA - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Granada y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

