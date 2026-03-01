Así se gestó la llegada de Jabari Parker a la Penya: "Nos beneficia a todos"

El estadounidense Jabari Parker se pondrá a las órdenes de Dani Miret este lunes después que el ASISA Joventut lograse la cesión del estadounidensee Jabari Parker hasta final de temporada, aprovechando que el jugador no contaba para Joan Peñarroya en el Partizan y la Penya buscaba un sustituto a Sam Decker.

Una operación que finalmente se pudo llevar a cabo después que todas las piezas encajaran y el conjunto verdinegro viera la oportunidad de contar con una ex estrella de la NBA; que pasó por el Barça y Partizan, y que ahora quiere recuperar la forma y la confianza vestido de verdinegro.

El que más trabajó para cerrar esta cesión fue el director deportivo del Joventut, Dani Martí, que reconoció haber aprovechado una gran oportunidad que se presentaba, aunque el proceso llevara un poco de tiempo.

Jabari Parker es ya nuevo jugador de la Penya hasta final de temporada / Joventut

"Situación beneficiosa para todos"

“Estuvimos en contacto con su agente en España, Álvaro Torre. Hicimos un movimiento similar con él la temporada pasada con Sam Dekker, quien entonces estaba en Londres”, explicaba Martí. “El objetivo era encontrar una situación beneficiosa para todos. Porque en estos dos casos, ninguno de los jugadores jugó: ni Sam Dekker en Londres ni Jabari en el Partizan”, aseguró, en declaraciones a Mozzart Sport.

"Sinceramente, necesitábamos tiempo; normalmente, no era una operación fácil. De hecho, se trata más de una operación entre el jugador y el Partizán que entre nosotros. No debemos olvidar que se trata de una cesión, y a Jabari aún le queda un año de contrato con el Partizán”, añadió sobre el fichaje del ex jugador del Barça, que ahora jugará hasta final de temporada en Badalona.

"No ha venido gratis"

“Está claro que no habría venido gratis, aunque tenemos un presupuesto muy ajustado y hemos tenido las opciones que nos dejó la ausencia de Decker, nada más”, explicó a Mozzart Sport.

Martí señaló que Peñarroya no influyó en su llegada a Badalona. "Ninguna. Conocemos a Joan porque tenemos hijos de la misma edad que coincidieron en equipos o selecciones. Pero en ningún momento quise comprometerlo, sobre todo porque está lejos de casa y está formando un equipo, y en mi opinión, lo está haciendo con un progreso significativo. No quería ponerlo en ninguna situación incómoda", concluyó el director deportivo verdinegro.

Para el Partizan, este traspaso ofrece mayor flexibilidad en la plantilla mientras el club continúa moldeando su identidad bajo la nueva dirección. Para Jabari Parker, la cesión representa una oportunidad crucial para recuperar la forma y demostrar que aún puede ser un jugador clave en el baloncesto europeo antes de que se tomen decisiones sobre su futuro en Belgrado a final de temporada.