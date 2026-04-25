La exhibición de Oriol Paulí ni impide una clara derrota del Hiopos Lleida

Oriol Paulí se ha reencontrado con el baloncesto y ha vuelto a recuperar la alegría tras las dos difíciles temporadas que vivió en el Barça, la primera con Sarunas Jasikevicius y la segunda con Roger Grimau. Fijo para Chus Mateu con la selección española en las ventanas, el catalán maravilló en Málaga.

Unicaja - Hiopos Lleida (baloncesto, Liga Endesa), 25/04/2025 LIGA ENDESA UNI 91 72 LLE Alineaciones UNICAJA, 91 (19+18+32+22): Alberto Díaz (7), Kendrick Perry (6), Jonathan Barreiro (3), James Webb (17), Olek Balcerowski (13) -cinco inicial-, Tyler Kalinoski (6), Chris Duarte (3), David Kravish (4), Justin Cobbs (8), Tyson Pérez (12), Emir Sulejmanovic (12) y Chase Audige. HIOPOS LLEIDA, 72 (19+15+14+24): James Batemon (5), Dani García, Oriol Paulí (28), Melvin Ejim (13), Cameron Krutwig (9) -cinco inicial-, Jonh Shurna, Corey Walden (2), Caleb Agada (6), Atoumané Diagné (3), Millán Jiménez (2), Adrià Rodríguez (4) y Mikel Sanz.

Sin embargo, sus 28 puntos con maravillosos porcentajes (7/9 de dos, 2/2 en triples y 8/10 en tiros libres), tres asistencias y +29 de valoración no impidieron ni por asomo la derrota del Hiopos Lleida por 92-73 en la pista de Unicaja, fraguada en el tercer cuarto (32-14). Los malagueños rompieron una pésima racha de cinco derrotas ligueras seguidas.

Con una actuación muy coral con seis jugadores por encima de los 12 créditos de valoración, los 17 puntos de James Webb con un sensacional 4/5 en triples y +20 lideraron a los de Ibon Navarro, que se aferran a la octava plaza de la Liga Endesa con 16 victorias, una más que el Surne Bilbao Basket.

Alberto Díaz, perseguido por Krutwig / UNICAJA

Por su parte, el conjunto catalán no pudo repetir la machada de la pasada jornada, cuando derrotaron por 90-80 a un Barça que tenía la mente puesta en el play-in de la Euroliga. Pese a ello, con 10 victorias mantienen tres de ventaja sobre el San Pablo Burgos, el Gran Canaria y el Andorra, empatados los tres en la segunda plaza de descenso. Por debajo, el Coviran Granada tiene cuatro y apunta a Primera FEB.

En el regreso de David Kravish seis meses después de una lesión de peroné que supuso la llegada Augustine Rubit, el primer cuarto fue igualado (19-19), con los visitantes percutiendo por dentro a una defensa local que no está siendo la de pasadas temporadas. Ahí ya empezó a destacar Paulí, acompañado por Melvin Ejim.

En el segundo cuarto, un triple del internacional español Jonathan Barreiro permitió a Unicaja tomar una renta de cinco puntos a 3:25 del descanso (35-30) que eliminaron entre James Batemon y Ejim (35-35). Nada hacía vislumbrar lo que estaba por venir.

Jonathan Barreiro se levanta ante Cameron Krutwig / UNICAJA

Tras el paso por los vestuarios, el equipo que dirige Ibon Navarro enlazó sendos triples de James Webb y de Alberto Díaz que le permitieron iniciar un camino hacia la victoria que confirmó Webb con tres puntos, fruto de un dos más uno (51-41, minuto 24).

El capitán de los malagueños se rompió un dedo "y no quería que lo cambiase", comentó el técnico local tras el partido. El Hiopos Lleida se desconectó del partido, la Unicaja recuperó sus constantes defensivas y los triples de Tyson Pérez y de Kalinoski situaron un duro 69-48 al final del tercer cuarto.

Unicaja tan solo tuvo que ir agotando los minutos para asegurarse una victoria que debe ser balsámica por 91-72, con la mente puesta ya en el duelo adelantado del miércoles ante el Dreamland Gran Canaria y con la Final a Cuatro de la FIBA Champions League en Badalona en el horizonte.