BALONCESTO
Dónde ver los playoffs de la Liga Endesa 2026 por TV, online y en directo
Estos son todos los canales y plataformas disponibles para ver los partidos de los playoffs de la Liga Endesa de baloncesto
Los playoffs de la Liga Endesa 2025/26 abren el telón este martes 2 de junio con la disputa de los primeros partidos de los cuartos de final. Desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir todos los partidos que componen la fase final del torneo doméstico por televisión, online y en directo desde España.
La fase final de la Liga Endesa está compuesta por los ocho mejores clasificados tras la fase regular, que han sido situados en el cuadro final en función de su posición en la tabla. De cara a esta primera ronda, los cuatro primeros contarán con ventaja de campo respecto a los cuatro integrantes restantes de cara al primer partido de la serie y en el hipotético desempate.
El encargado de abrir el telón de los cuartos de final será el Barça que, tras un desastroso cierre de temporada ante el Valencia, perdió la posibilidad de quedar entre los cuatro primeros y se tendrá que desplazar hasta el pabellón del UCAM Murcia de cara al partido inaugural. El siguiente equipo en salir a escena será el Real Madrid, primer clasificado de la fase regular, que mide sus fuerzas ante La Laguna Tenerife.
El calendario de los playoffs de la Liga Endesa 2025/26
Real Madrid (1) vs La Laguna Tenerife (8)
- Primer partido: martes 2 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Madrid
- Segundo partido: jueves 4 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Tenerife
- Tercer partido (si es necesario): sábado 6 de junio a las 18:00 horas (CEST) en Madrid
Valencia Basket (2) vs Surne Bilbao (7)
- Primer partido: miércoles 3 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Valencia
- Segundo partido: viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Bilbao
- Tercer partido (si es necesario): domingo 7 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Valencia
Kosner Baskonia (3) vs Asisa Joventut (6)
- Primer partido: miércoles 3 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Vitoria
- Segundo partido: viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Badalona
- Tercer partido (si es necesario): domingo 7 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Vitoria
UCAM Murcia (4) vs Barça (5)
- Primer partido: martes 2 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Murcia
- Segundo partido: jueves 4 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Barcelona
- Tercer partido (si es necesario): sábado 6 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Murcia
¿Dónde ver todos los partidos de los playoffs de la Liga Endesa por TV y en directo?
En España, todos los partidos de los playoffs de la Liga Endesa 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los playoffs de la Liga Endesa 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo y crónicas, así como el mejor resumen de cada una de las rondas que componen la competición.
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