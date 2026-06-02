Dónde ver los playoffs de la Liga Endesa 2026 por TV, online y en directo

Los playoffs de la Liga Endesa 2025/26 abren el telón este martes 2 de junio con la disputa de los primeros partidos de los cuartos de final. Desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir todos los partidos que componen la fase final del torneo doméstico por televisión, online y en directo desde España.

La fase final de la Liga Endesa está compuesta por los ocho mejores clasificados tras la fase regular, que han sido situados en el cuadro final en función de su posición en la tabla. De cara a esta primera ronda, los cuatro primeros contarán con ventaja de campo respecto a los cuatro integrantes restantes de cara al primer partido de la serie y en el hipotético desempate.

El encargado de abrir el telón de los cuartos de final será el Barça que, tras un desastroso cierre de temporada ante el Valencia, perdió la posibilidad de quedar entre los cuatro primeros y se tendrá que desplazar hasta el pabellón del UCAM Murcia de cara al partido inaugural. El siguiente equipo en salir a escena será el Real Madrid, primer clasificado de la fase regular, que mide sus fuerzas ante La Laguna Tenerife.

Devontae Cacok es defendido por Willy Hernangómez en el UCAM Murcia-Barça disputado en el Palacio de los Deportes / ISRAEL SANCHEZ

El calendario de los playoffs de la Liga Endesa 2025/26

Real Madrid (1) vs La Laguna Tenerife (8) Primer partido: martes 2 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Madrid

Segundo partido: jueves 4 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Tenerife

Tercer partido (si es necesario): sábado 6 de junio a las 18:00 horas (CEST) en Madrid Valencia Basket (2) vs Surne Bilbao (7) Primer partido: miércoles 3 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Valencia

Segundo partido: viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Bilbao

Tercer partido (si es necesario): domingo 7 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Valencia Kosner Baskonia (3) vs Asisa Joventut (6) Primer partido: miércoles 3 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Vitoria

Segundo partido: viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Badalona

Tercer partido (si es necesario): domingo 7 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Vitoria UCAM Murcia (4) vs Barça (5) Primer partido: martes 2 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Murcia

Segundo partido: jueves 4 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Barcelona

Tercer partido (si es necesario): sábado 6 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Murcia

¿Dónde ver todos los partidos de los playoffs de la Liga Endesa por TV y en directo?

En España, todos los partidos de los playoffs de la Liga Endesa 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los playoffs de la Liga Endesa 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo y crónicas, así como el mejor resumen de cada una de las rondas que componen la competición.