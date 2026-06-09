Dani Miret, ante las ‘semis’ en Valencia: "Ricky será importante pero necesitamos un paso adelante de todos”

El técnico del ASISA Joventut, Dani Miret afonta la serie de semifinales ante el Valencia Basket con confianza absoluta en sus jugadores, aunque consciente que les espera una serie complicada y con el objetivo de ser pacientes, y esperar su momento para sorprender al conjunto de Pedro Martínez que parte con la ventaja de pista.

“Está claro que no estamos en semifinales por casualidad”, dijo el técnico antes de viajar a Valencia. “Tenemos un equipo que está preparado, con confianza y podemos responder a ese reto, y con muchas ganas”, aseguró

“Valencia está realizando una temporada impresionante, han llegado a la Final Four y tienen un ‘roster’ brutal. Solo con la confianza no va a ser suficiente para ganarlos. Será una historia diferente a lo que vivimos ante Baskonia porque ellos tienen un estilo que todavía choca más con el nuestro, y cada partido será diferente”, dijo Miret.

“Nosotros somos un equipo resiliente y pase lo que pase, en cada partido, tenemos toda la ilusión del mundo y lucharemos en cada encuentro y hasta la última posesión”, comentó el entrenador veridnegro, que no quiere que solo Ricly lleve al equipo en volandas.

El técnico, dando instrucciones en el centro de la pista en el último entrenamiento en Badalona antes de partir a Valencia / SPORT

"Cada partido va a ser diferente. Nosotros tenemos claro que ganando un partido allí nos traemos el factor campo y la posibilidad de resolver en casa. No es un drama si perdemos el primero aunque es muy importante. Iremos paso a paso. El ser capaces de ir madurando la eliminatoria será importante para sentirnos cómodos",dijo.

Ricky, importante pero no el único

“Tener a Ricky siempre puede cambiar el ritmo. Pero veremos si el duelo es con Montero u otros jugadores. Hay que pensar muy bien como vamos a emparejar a los jugadores”, comentó Miret.

“No siempre ha de ser Ricky. La clave nuestra es que aparezcan los jugadores que están alrededor de Ricky como Cameron que contra Baskonia fue clave, o sin el nivel de nuestros cincos, no hubiésemos ganado. la aparición de Jabari Parker en un momento puntual ante Baskonia fue clave”, explicaba.

“A pesar del partidazo de Ricky o como domina los partidos, ellos tienen un ‘roster’ muy amplio y nosotros también y no vamos a poner el foco sólo en Ricky, porque evidentemente Valencia tendrá todo preparado para frenar a Cameron o Ricky, pero un equipo que lucha por llegar a una final de ACB no depende de un solo jugador. Lo haremos si todo el mundo da un paso adelante”, afirmó.

Ricky Rubio fue clave ante Baskonia y también espera Miret que lo sea ante Valencia, aunque no el único / L. Rico / EFE

Un Valencia difícil de parar

“Un estilo del Valencia más difícil de combatir porque tienen unos mecanismos en los primeros segundos, en la intensidad y la energía que se escapa del tema táctico. Tienen una gran consistencia, sin puntos débiles con lo que la táctica colectiva no es tan importante sino la responsabilidad individual.

"Es una serie a cinco encuentros y buscaremos soluciones porque dentro del mismo partido parecen invencibles y son un rodillo, pero también hay momentos en que les cuesta y tendremos que llevarlos a nuestro terreno. Ellos han podido preparar mejor el partido, y las sensaciones serán diferentes en función de lo que suceda en cada encuentro. Hemos de tener esa mentalidad y aguantar porque ellos te hacen parciales muy rápidos con las transiciones, los triples, las acciones de Montero...tienen jugadores como De Larrea o hasta Cárdenas les está dando”, dijo.

“En las dos derrotas en Valencia, nos faltó un americano porque Jabari jugará su primer partido ante Valencia. Nosotros hemos cambiado jugadores y son dos equipos que hemos evolucionado a lo largo de la temporada.Fuera de casa nos ha costado mucho pero demostramos en Vitoria que jugamos excelente y esos altibajos que te provoca el Valencia, hay que minimizarlo”.

La afición verdinegra, clave

"El equipo está muy contento, estamos en semifinales y queremos aprovecharlo. No siempre se llega a unas semifinales y queremos ser la mejor versión nuestra porque creemos que si lo hacemos, se lo pondremos difícil,

“La gente está vibrando con el equipo. Podemos acabar perdiendo los dos primeros partidos y aún creo que podemos pasar la eliminatoria”, dijo de manera contundente Miret.

El Olímpic puede intimidar y Miret cree que puede ser un factor en la semifinal / ACBPhoto

“Jugando en casa, será diferente y la gente ya está creando el ambiente diferencial. El extra del Olímpic, con un partido mínimo, nos da un extra de fe y de posibilidades reales, aunque ellos teóricamente tienen más opciones.

La Champions, superada

“No hemos puesto excusas. Llegamos en una situación con lesiones, aunque dimos el cien por cien y ahora somos mejor equipo, hemos hecho un fichaje y como equipo tenemos más personalidad, especialmente fuera de casa”.

“Ahora estamos en un buen momento, ante un gran equipo y tenemos más posibilidades de competir. Hemos salido reforzados después del último mes tras quedar fuera de la BCL. El proceso está siendo bueno”, finalizó Miret antes de realizar el último entrenamiento previo al desplazamiento a Valencia.