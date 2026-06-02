LIGA ENDESA
Así está el cuadro de los playoffs de la Liga Endesa 2025/26: resultados y cruces de Barcelona y Real Madrid
Consulta cómo está el cuadro final de la Liga Endesa tras los primeros partidos de cuartos de final, con los cruces de Barça y Real Madrid y su camino hacia la final
La Liga Endesa 2025/26 ha abierto el telón de su fase más emocionante. Con el pistoletazo de salida de los cuartos de final, algunos equipos comienzan a avanzar en firme en sus respectivas series hacia el objetivo de conquistar el codiciado título.
El primer gran beneficiado fue el Barça, que ventiló de un plumazo las malas sensaciones con las que terminó la fase regular al imponerse por aplastamiento en el pabellón del UCAM Murcia (68-91). Los azulgranas consiguen una victoria de vital importancia, y este mismo jueves buscarán sellar su pase a semifinales con el factor campo a su favor.
El siguiente equipo en salir a escena será el Real Madrid, el primer clasificado de la fase regular. Los de Sergio Scariolo reciben en casa a La Laguna Tenerife y esperan comenzar a encarrilar su serie hacia el hipotético clásico que podría tener lugar en semifinales.
Al terminar la fase regular como los cuatro mejores clasificados, Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia y UCAM Murcia tendrán ventaja en esta primera eliminatoria, ya que jugarán el primer partido con el factor campo a favor y volverán a ejercer como locales en caso de que sea necesario acudir al tercer partido para desempatar la serie.
Así está el play-off de la Liga Endesa
Parte alta
- Real Madrid vs La Laguna Tenerife
- UCAM Murcia vs Barça (0-1)
Parte baja
- Valencia Basket vs Surne Bilbao
- Baskonia vs Joventut
Resultados y calendario del play-off de la Liga Endesa
Real Madrid (1) vs La Laguna Tenerife (8)
- Primer partido: martes 2 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Madrid
- Segundo partido: jueves 4 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Tenerife
- Tercer partido (si es necesario): sábado 6 de junio a las 18:00 horas (CEST) en Madrid
Valencia Basket (2) vs Surne Bilbao (7)
- Primer partido: miércoles 3 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Valencia
- Segundo partido: viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Bilbao
- Tercer partido (si es necesario): domingo 7 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Valencia
Kosner Baskonia (3) vs Asisa Joventut (6)
- Primer partido: miércoles 3 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Vitoria
- Segundo partido: viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Badalona
- Tercer partido (si es necesario): domingo 7 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Vitoria
UCAM Murcia (4) vs Barça (5)
- Primer partido: 68-91
- Segundo partido: jueves 4 de junio a las 19:00 horas (CEST) en Barcelona
- Tercer partido (si es necesario): sábado 6 de junio a las 21:00 horas (CEST) en Murcia
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