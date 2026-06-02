Así está el cuadro de los playoffs de la Liga Endesa 2025/26: resultados y cruces de Barcelona y Real Madrid

La Liga Endesa 2025/26 ha abierto el telón de su fase más emocionante. Con el pistoletazo de salida de los cuartos de final, algunos equipos comienzan a avanzar en firme en sus respectivas series hacia el objetivo de conquistar el codiciado título.

El primer gran beneficiado fue el Barça, que ventiló de un plumazo las malas sensaciones con las que terminó la fase regular al imponerse por aplastamiento en el pabellón del UCAM Murcia (68-91). Los azulgranas consiguen una victoria de vital importancia, y este mismo jueves buscarán sellar su pase a semifinales con el factor campo a su favor.

Satoransky, en una acción del encuentro ante el UCAM Murcia / FCB

El siguiente equipo en salir a escena será el Real Madrid, el primer clasificado de la fase regular. Los de Sergio Scariolo reciben en casa a La Laguna Tenerife y esperan comenzar a encarrilar su serie hacia el hipotético clásico que podría tener lugar en semifinales.

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Al terminar la fase regular como los cuatro mejores clasificados, Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia y UCAM Murcia tendrán ventaja en esta primera eliminatoria, ya que jugarán el primer partido con el factor campo a favor y volverán a ejercer como locales en caso de que sea necesario acudir al tercer partido para desempatar la serie.

Así está el play-off de la Liga Endesa

Parte alta Real Madrid vs La Laguna Tenerife

UCAM Murcia vs Barça (0-1) Parte baja Valencia Basket vs Surne Bilbao

Baskonia vs Joventut

Resultados y calendario del play-off de la Liga Endesa