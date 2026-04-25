El 'Che' García resucita al Gran Canaria y lo saca del descenso

El Dreamland Gran Canaria rompió su racha de ocho derrotas consecutivas en la Liga Endesa con un triunfo balsámico para la salvación ante un correoso Bàsquet Girona que dominó en diversas fases del partido, pero que al final sucumbió ante el acierto de los exteriores locales (100-90). El argentino Néstor 'Che' García obró el milagro en su tercer partido en el banquillo. Un técnico diferente, un maestro de la palabra que sabe muy bien lo que hace.

Dreamland Gran Canaria - Bàsquet Girona (baloncesto, Liga Endesa), 25/04/2026 LIGA ENDESA GCA 100 90 GIR Alineaciones DREAMLAND GRAN CANARIA, 100 (16+31+17+36): Andrew Albicy (5), Isaiah Wong (25), Pierre Pelos (12), Nico Brussino (26), Chimezie Metu (14) -cinco inicial-, Mike Tobey (2), Kassius Robertson (6), Carlos Alocén (4), Kur Kuath (3), Eric Vila (2), Ziga Samar y Lucas Maniema (1). BÀSQUET GIRONA, 90 (24+20+23+23): Otis Livingston (19), Derek Needham (14), Pep Busquets (6), Sergi Martínez (14), Martinas Geben (11) -cinco inicial-, James Karnik (13), Mindaugas Susinskas, Cameron Hildreth (10), Mark Hughes (3), Guillem Ferrando, Pepe Vildoza y Khory Brunot.

El argentino Nico Brussino, con 26 puntos y 33 de valoración, el estadounidense Isaiah Wong (25 puntos y +30) y el exazulgrana Chimezie Metu (14 puntos, ocho rebotes y +19) fueron los artífices del triunfo insular, desactivando los esfuerzos de los visitantes Livingston (19) y Needham (14).

En un intenso arranque, los 'amarillos' aprovecharon los puntos de Wong y Brussino para tomar ventaja en los primeros compases (9-5). La reacción gerundense fue espectacular, con Needham y Pep Busquets liderando un parcial de 0-13 que situó el marcador en 9-18 y obligó a intervenir al Ché García. Alocén y Robertson maquillaron una desventaja que llegó a ser de 13 puntos y acabó en ocho al final del primer cuarto (16-24).

El 'Granca' hizo un trabajo de 'hormiguita' en el segundo cuarto, hasta que Needham desde la línea de tres y una doble falta de Pelos dio oxígeno a los de Moncho Fernández. Ahí Brussino tomó el mando desde el perímetro con dos triples consecutivos (29-32).

Al Bàsquet Girona se le acabó la gasolina en el último cuarto / EFE

Brussino y Wong erosionaban la pintura catalana para ajustar el marcador al máximo (35-36) y provocar otro tiempo visitante. De poco sirvió, ya que el escolta de Nueva Jersey siguió aglutinando los galones en el equipo amarillo hasta cambiar el signo del choque (42-38) a 2:10 del descanso, al que se llegó con 47-44.

En la reanudación se recrudeció el intercambio de canastas, hasta que un triple de Busquets le dio una ligera renta a los gerundenses en el ecuador del tercer cuarto (55-59). Ahí los visitantes sacaban petróleo con las acciones positivas de Hildreth y Geben para seguir mandando a falta de 10 minutos.

Y en ese último cuarto el Gran Canaria sacó a relucir todo ese baloncesto que llevaba tantos meses sin verse sobre la pista y que estaba como oculto. Wong y Metu dieron la vuelta a la tortilla en dos minutos (73-72) y una técnica al Che García ejerció un efecto efervescente en sus huestes, con un Metu inspirado y con Pelos anotando (86-79).

Una falta muy rigurosa de Needham provocó una técnica a Moncho Fernández por sus protestas (91-84) y Brussino asumió el credo del Che para anotar dos triples seguidos y finiquitar el choque. Con el 100-90 final, el Granca vuelve a creer en la salvación, mientras que el Girona se estanca en la zona anodina de la Liga Endesa.