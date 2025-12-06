Canarias - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa

Canarias y Real Madrid se enfrentan este domingo 7 de diciembre en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Canarias - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Granada (111-100), derrotar al Bilbao Basket (82-70), derrotar al Joventut (80-75) y derrotar al Zaragoza (95-83). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 2 de la tabla con 7 victorias, 1 derrota y +67 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Txus Vidorreta registraron una victoria contra el Zaragoza (84-76), una derrota ante el Valencia (96-79), una victoria contra el Burgos (101-97) y una derrota ante el Baskonia (89-79), posicionándose consecuentemente en el quinto lugar de la clasificación con 6 victorias, 2 derrotas y +60 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL CANARIAS - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

El partido entre Canarias y Real Madrid, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 7 de diciembre a las 13:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CANARIAS - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA

En España, el partido de la Liga Endesa entre Canarias y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.

