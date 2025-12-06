LIGA ENDESA
Canarias - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa
A qué hora y dónde ver el Canarias - Real Madrid de la Liga Endesa
Canarias y Real Madrid se enfrentan este domingo 7 de diciembre en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín en el partido de la nueva jornada de la Liga Endesa 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Canarias - Real Madrid y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Granada (111-100), derrotar al Bilbao Basket (82-70), derrotar al Joventut (80-75) y derrotar al Zaragoza (95-83). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 2 de la tabla con 7 victorias, 1 derrota y +67 en el diferencial de anotaciones.
Por su parte, los comandados por Txus Vidorreta registraron una victoria contra el Zaragoza (84-76), una derrota ante el Valencia (96-79), una victoria contra el Burgos (101-97) y una derrota ante el Baskonia (89-79), posicionándose consecuentemente en el quinto lugar de la clasificación con 6 victorias, 2 derrotas y +60 en el diferencial de puntos.
HORARIO DEL CANARIAS - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA
El partido entre Canarias y Real Madrid, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa este domingo 7 de diciembre a las 13:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL CANARIAS - REAL MADRID DE LA LIGA ENDESA
En España, el partido de la Liga Endesa entre Canarias y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.
También puedes seguir toda la jornada de la Liga Endesa a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
