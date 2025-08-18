Así es el calendario de la Liga Endesa 2025-26: fechas, clásicos y partidos del Barça

Ya es oficial. La Liga Endesa ha presentado este lunes su calendario oficial para la temporada 2025-26. La competición ha publicado todos los emparejamientos de las 34 jornadas de un campeonato que arrancará el 4-5 de octubre para terminar el 28-30 de mayo.

El calendario de la Liga Endesa 2025-26 completo

En clave azulgrana, el equipo de Peñarroya debutará visitando al Valencia Basket en su nuevo feudo en un partido de máximo nivel para el equipo nada más empezar. La última jornada será contra el MoraBanc Andorra a finales de mayo.

El Real Madrid, por su parte, arrancará la defensa del título recibiendo al Dreamland Gran Canaria y cerrará su participación en la Liga Endesa 2025-26 contra el BAXI Manresa. En otro sentido, Ricky Rubio debutará con el Joventut de Badalona en la pista del Covirán Granada.

También se conocen las fechas de los dos Clásicos de la temporada. El primero se disputará en la Jornada 14 en la pista del Real Madrid en un encuentro programado para el 3-4 de enero. El partido de la segunda vuelta, en el Palau Blaugrana, será el fin de semana del 21-22 de marzo con motivo de la celebración de la Jornada 23 del campeonato.

Jornada 1 (4 y 5 de octubre)

Casademont Zaragoza - Baskonia

Coviran Granada - Joventut Badalona

Hiopos Lleida - Río Breogán

La Laguna Tenerife - BAXI Manresa

Real Madrid - Dreamland Gran Canaria

San Pablo Burgos - Bàsquet Girona

UCAM Murcia - MoraBanc Andorra

Unicaja - Surne Bilbao Basket

Valencia Basket - Barça

Jornada 2 (11 y 12 de octubre)

Barça - Hiopos Lleida

Baskonia - Real Madrid

Bàsquet Girona - UCAM Murcia

BAXI Manresa - Coviran Granada

Dreamland Gran Canaria - Unicaja

Joventut Badalona - Casademont Zaragoza

MoraBanc Andorra - La Laguna Tenerife

Río Breogán - Valencia Basket

Surne Bilbao Basket - San Pablo Burgos

Jornada 3 (18 y 19 de octubre)

BAXI Manresa - Dreamland Gran Canaria

Casademont Zaragoza - Río Breogán

Coviran Granada - Baskonia

Hiopos Lleida - Valencia Basket

Joventut Badalona - Surne Bilbao Basket

La Laguna Tenerife - UCAM Murcia

MoraBanc Andorra - Bàsquet Girona

Real Madrid - San Pablo Burgos

Unicaja - Barça

Jornada 4 (25 y 26 de octubre)

Barça - Río Breogán

Bàsquet Girona - Dreamland Gran Canaria

Hiopos Lleida - Coviran Granada

La Laguna Tenerife - Unicaja

Real Madrid - BAXI Manresa

San Pablo Burgos - Casademont Zaragoza

Surne Bilbao Basket - MoraBanc Andorra

UCAM Murcia - Baskonia

Valencia Basket - Joventut Badalona

Jornada 5 (1 y 2 de noviembre)

Barça - UCAM Murcia

Baskonia - La Laguna Tenerife

BAXI Manresa - Surne Bilbao Basket

Casademont Zaragoza - Real Madrid

Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra

Joventut Badalona - Hiopos Lleida

Río Breogán - Coviran Granada

Unicaja - Bàsquet Girona

Valencia Basket - San Pablo Burgos

Jornada 6 (8 y 9 de noviembre)

Bàsquet Girona - Barça

Coviran Granada - Valencia Basket

Hiopos Lleida - Baskonia

Joventut Badalona - Real Madrid

La Laguna Tenerife - San Pablo Burgos

MoraBanc Andorra - Unicaja

Río Breogán - Dreamland Gran Canaria

Surne Bilbao Basket - Casademont Zaragoza

UCAM Murcia - BAXI Manresa

Jornada 7 (15 y 16 de noviembre)

Barça - Baskonia

Bàsquet Girona - Coviran Granada

BAXI Manresa - Hiopos Lleida

Casademont Zaragoza - Unicaja

Dreamland Gran Canaria - Joventut Badalona

Real Madrid - Surne Bilbao Basket

San Pablo Burgos - MoraBanc Andorra

UCAM Murcia - Río Breogán

Valencia Basket - La Laguna Tenerife

Jornada 8 (22 y 23 de noviembre)

Baskonia - Surne Bilbao Basket

Casademont Zaragoza - La Laguna Tenerife

Coviran Granada - Real Madrid

Dreamland Gran Canaria - Barça

Hiopos Lleida - UCAM Murcia

MoraBanc Andorra - Joventut Badalona

Río Breogán - San Pablo Burgos

Unicaja - BAXI Manresa

Valencia Basket - Bàsquet Girona

Jornada 9 (6 y 7 de diciembre)

Barça - MoraBanc Andorra

Baskonia - Valencia Basket

Bàsquet Girona - Río Breogán

Coviran Granada - Casademont Zaragoza

Hiopos Lleida - Unicaja

Joventut Badalona - BAXI Manresa

La Laguna Tenerife - Real Madrid

San Pablo Burgos - UCAM Murcia

Surne Bilbao Basket - Dreamland Gran Canaria

Jornada 10 (13 y 14 de diciembre)

BAXI Manresa - Barça

Dreamland Gran Canaria - Baskonia

MoraBanc Andorra - Coviran Granada

Real Madrid - Bàsquet Girona

Río Breogán - La Laguna Tenerife

Surne Bilbao Basket - Hiopos Lleida

UCAM Murcia - Joventut Badalona

Unicaja - San Pablo Burgos

Valencia Basket - Casademont Zaragoza

Jornada 11 (20 y 21 de diciembre)

Barça - Joventut Badalona

Bàsquet Girona - La Laguna Tenerife

Casademont Zaragoza - MoraBanc Andorra

Dreamland Gran Canaria - Coviran Granada

Hiopos Lleida - Real Madrid

Río Breogán - Surne Bilbao Basket

San Pablo Burgos - BAXI Manresa

UCAM Murcia - Valencia Basket

Unicaja - Baskonia

Jornada 12 (27 y 28 de diciembre)

Baskonia - San Pablo Burgos

Bàsquet Girona - Hiopos Lleida

Casademont Zaragoza - BAXI Manresa

Coviran Granada - UCAM Murcia

Joventut Badalona - Río Breogán

La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria

Real Madrid - Unicaja

Surne Bilbao Basket - Barça

Valencia Basket - MoraBanc Andorra

Jornada 13 (29, 30, 31 de diciembre y 1 y 2 de enero)

Barça - Casademont Zaragoza

BAXI Manresa - Bàsquet Girona

La Laguna Tenerife - Coviran Granada

MoraBanc Andorra - Hiopos Lleida

Río Breogán - Baskonia

San Pablo Burgos - Dreamland Gran Canaria

Surne Bilbao Basket - Valencia Basket

UCAM Murcia - Real Madrid

Unicaja - Joventut Badalona

Jornada 14 (3 y 4 de enero)

Baskonia - MoraBanc Andorra

Bàsquet Girona - Surne Bilbao Basket

Coviran Granada - San Pablo Burgos

Dreamland Gran Canaria - UCAM Murcia

Hiopos Lleida - Casademont Zaragoza

Joventut Badalona - La Laguna Tenerife

Real Madrid - Barça

Río Breogán - Unicaja

Valencia Basket - BAXI Manresa

Jornada 15 (10 y 11 de enero)

Barça - Coviran Granada

Bàsquet Girona - Baskonia

BAXI Manresa - Río Breogán

Casademont Zaragoza - Dreamland Gran Canaria

La Laguna Tenerife - Hiopos Lleida

MoraBanc Andorra - Real Madrid

San Pablo Burgos - Joventut Badalona

Surne Bilbao Basket - UCAM Murcia

Valencia Basket - Unicaja

Jornada 16 (17 y 18 de enero)

Baskonia - BAXI Manresa

Dreamland Gran Canaria - Hiopos Lleida

Joventut Badalona - Bàsquet Girona

MoraBanc Andorra - Río Breogán

Real Madrid - Valencia Basket

San Pablo Burgos - Barça

Surne Bilbao Basket - La Laguna Tenerife

UCAM Murcia - Casademont Zaragoza

Unicaja - Coviran Granada

Jornada 17 (24 y 25 de enero)

Barça - La Laguna Tenerife

Baskonia - Joventut Badalona

BAXI Manresa - MoraBanc Andorra

Casademont Zaragoza - Bàsquet Girona

Coviran Granada - Surne Bilbao Basket

Dreamland Gran Canaria - Valencia Basket

Hiopos Lleida - San Pablo Burgos

Río Breogán - Real Madrid

Unicaja - UCAM Murcia

Jornada 18 (31 de enero y 1 de febrero)

Bàsquet Girona - San Pablo Burgos

BAXI Manresa - Unicaja

Coviran Granada - Río Breogán

La Laguna Tenerife - Baskonia

MoraBanc Andorra - Dreamland Gran Canaria

Real Madrid - Casademont Zaragoza

Surne Bilbao Basket - Joventut Badalona

UCAM Murcia - Barça

Valencia Basket - Hiopos Lleida

Jornada 19 (7 y 8 de febrero)

Barça - Bàsquet Girona

Baskonia - Casademont Zaragoza

Dreamland Gran Canaria - Surne Bilbao Basket

Hiopos Lleida - BAXI Manresa

Joventut Badalona - Valencia Basket

Real Madrid - Coviran Granada

Río Breogán - UCAM Murcia

San Pablo Burgos - La Laguna Tenerife

Unicaja - MoraBanc Andorra

Jornada 20 (14 y 15 de febrero)

Barça - BAXI Manresa

Casademont Zaragoza - Joventut Badalona

Coviran Granada - Dreamland Gran Canaria

Hiopos Lleida - Bàsquet Girona

La Laguna Tenerife - Río Breogán

MoraBanc Andorra - Valencia Basket

Surne Bilbao Basket - Baskonia

UCAM Murcia - San Pablo Burgos

Unicaja - Real Madrid

Jornada 21 (7 y 8 de marzo)

Baskonia - Hiopos Lleida

Bàsquet Girona - Unicaja

BAXI Manresa - La Laguna Tenerife

Dreamland Gran Canaria - Real Madrid

Joventut Badalona - Coviran Granada

MoraBanc Andorra - Casademont Zaragoza

Río Breogán - Barça

San Pablo Burgos - Surne Bilbao Basket

Valencia Basket - UCAM Murcia

Jornada 22 (14 y 15 de marzo)

Bàsquet Girona - MoraBanc Andorra

Coviran Granada - BAXI Manresa

Joventut Badalona - Barça

La Laguna Tenerife - Valencia Basket

Real Madrid - Hiopos Lleida

San Pablo Burgos - Baskonia

Surne Bilbao Basket - Río Breogán

UCAM Murcia - Dreamland Gran Canaria

Unicaja - Casademont Zaragoza

Jornada 23 (21 y 22 de marzo)

Barça - Real Madrid

Baskonia - Bàsquet Girona

BAXI Manresa - UCAM Murcia

Casademont Zaragoza - San Pablo Burgos

Dreamland Gran Canaria - Río Breogán

Hiopos Lleida - Joventut Badalona

MoraBanc Andorra - Surne Bilbao Basket

Unicaja - La Laguna Tenerife

Valencia Basket - Coviran Granada

Jornada 24 (28 y 29 de marzo)

Barça - Unicaja

Bàsquet Girona - Real Madrid

Coviran Granada - Hiopos Lleida

Joventut Badalona - Dreamland Gran Canaria

La Laguna Tenerife - Casademont Zaragoza

MoraBanc Andorra - Baskonia

Río Breogán - BAXI Manresa

San Pablo Burgos - Valencia Basket

UCAM Murcia - Surne Bilbao Basket

Jornada 25 (4 y 5 de abril)

BAXI Manresa - Baskonia

Casademont Zaragoza - Barça

Coviran Granada - Bàsquet Girona

Dreamland Gran Canaria - San Pablo Burgos

Hiopos Lleida - La Laguna Tenerife

Joventut Badalona - UCAM Murcia

Real Madrid - MoraBanc Andorra

Surne Bilbao Basket - Unicaja

Valencia Basket - Río Breogán

Jornada 26 (11 y 12 de abril)

Barça - Surne Bilbao Basket

Baskonia - Dreamland Gran Canaria

BAXI Manresa - Joventut Badalona

Casademont Zaragoza - Hiopos Lleida

La Laguna Tenerife - Bàsquet Girona

Río Breogán - MoraBanc Andorra

San Pablo Burgos - Real Madrid

UCAM Murcia - Coviran Granada

Unicaja - Valencia Basket

Jornada 27 (18 y 19 de abril)

Bàsquet Girona - Valencia Basket

Coviran Granada - Unicaja

Dreamland Gran Canaria - Casademont Zaragoza

Hiopos Lleida - Barça

Joventut Badalona - Baskonia

MoraBanc Andorra - UCAM Murcia

Real Madrid - La Laguna Tenerife

San Pablo Burgos - Río Breogán

Surne Bilbao Basket - BAXI Manresa

Jornada 28 (25 y 26 de abril) (*1)

Baskonia - Barça

BAXI Manresa - San Pablo Burgos

Casademont Zaragoza - Surne Bilbao Basket

Coviran Granada - MoraBanc Andorra

Dreamland Gran Canaria - Bàsquet Girona

Río Breogán - Joventut Badalona

UCAM Murcia - La Laguna Tenerife

Unicaja - Hiopos Lleida

Valencia Basket - Real Madrid

Jornada 29 (2 y 3 de mayo)

Barça - Dreamland Gran Canaria

Baskonia - Río Breogán

Bàsquet Girona - Casademont Zaragoza

BAXI Manresa - Valencia Basket

Joventut Badalona - Unicaja

La Laguna Tenerife - MoraBanc Andorra

Real Madrid - UCAM Murcia

San Pablo Burgos - Hiopos Lleida

Surne Bilbao Basket - Coviran Granada

Jornada 30 (9 y 10 de mayo) (*2)

Barça - San Pablo Burgos

Casademont Zaragoza - Coviran Granada

Hiopos Lleida - Surne Bilbao Basket