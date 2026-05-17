Burgos Grupo de Santiago - Casademont Zaragoza, en directo
El partido por el tercer y cuarto puesto en la Liga U se decidirá este domingo a partir de las 13h
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