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Burgos Grupo de Santiago - Casademont Zaragoza, en directo

El partido por el tercer y cuarto puesto en la Liga U se decidirá este domingo a partir de las 13h

Burgos y Zaragoza lucharán por terminar en el podio de la Liga U

Burgos y Zaragoza lucharán por terminar en el podio de la Liga U / ACB

SPORT.es

Burgos Grupo de Santiago y Casademont Zaragoza, tras caer ante Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, se medirán este domingo por el tercer puesto final en la Liga U. Desde SPORT.es os lo ofreceremos en directo a partir de las 13:00h con señal de streaming.

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