Barcelona - Bàsquet Girona: Horario y dónde ver el partido amistoso de baloncesto

Barcelona y Bàsquet Girona se enfrentan este viernes 12 de septiembre en el Palacio de Deportes y Congresos de Platja d’Aro en un nuevo partido amistoso de baloncesto. Te contamos a qué hora es el Barcelona - Bàsquet Girona y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Joan Peñarroya llegarán a la disputa tras haber sido eliminados por el Unicaja en los cuartos de final de los play-offs de la pasada Liga Endesa, y a la espera de dar inicio a su paso por la próxima edición de la Euroliga a finales del actual mes frente al Hapoel Tel Aviv.

Por su parte, los comandados por Moncho Fernández culminaron la temporada pasada en el decimo cuarto lugar de la tabla, donde sumaron 12 victorias y 22 derrotas, entre las que se encuentran su caída ante el propio Barcelona (97-74) en la penúltima fecha del ciclo regular.

De igual forma, cabe destacar que los culés cuentan con una amplia superioridad histórica en los enfrentamientos directos contra los albirrojos, ante quienes se han enfrentado en nueve ocasiones y han derrotado en siete.

HORARIO DEL BARCELONA - GIRONA DE PRETEMPORADA

El partido entre Barcelona y Bàsquet Girona, correspondiente a un amistoso de pretemporada, se disputa este viernes 12 de septiembre a las 20:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BARCELONA - GIRONA DE PRETEMPORADA

En España, el partido amistoso entre Barcelona y Bàsquet Girona se podrá ver en directo y online a través de Esport3.

También puedes seguir toda la actualidad del baloncesto a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.