El ASISA Joventut, dispuesto a 'asaltar' el Roig Arena y sorprender al Valencia Basket

El ASISA Joventut arranca hoy en el Roig Arena (20.00 h.) las semifinales de la Liga Endesa ante un Valencia Basket que parte con la ventaja de pista en esta eliminatoria a cinco encuentros, aunque el conjunto verdinegro está dispuesto a presentar batalla y viaja a la espectacular pista ‘taronja’ con un claro objetivo: llevarse al menos un triunfo del feudo valenciano.

El equipo de Dani Miret es consciente de la dificultad que le espera ante uno de los mejores equipos europeos, que ha realizado una temporada brillante y que está cerca de la final, aunque la Penya no se arruga y está dispuesto a poner las cosas muy complicadas al cuadro de Pedro Martínez.

El técnico verdinegro tiene claro que es posible la ‘machada’ de meterse en la final, algo que no sucede desde 1993, y con la plena confianza en sus jugadores y más después del espectacular tercer encuentro que disputaron en Vitoria con un Ricky sublime, unido a un Cameron Hunt letal y con destellos de Jabari Parker.

El equipo llega con confianza a la cita de semifinales aunque consciente de la dificultad de frenar al Valencia Basket / SPORT

Dos duelos clave en Valencia

El ex azulgrana es ahora un factor importante en el ASISA Joventut, y será la primera oportunidad para el estadounidense de medirse al Valencia y convertirse en un factor importante si la Penya quiere sorprender al cuadro ‘taronja’ y meterse en la gran final de la Liga Endesa.

Aunque tiene que tratar de ir poco a poco y el reto es mayúsculo, con dos encuentros en Valencia y dónde puede radicar la suerte de la eliminatoria. Para Miret, será básico llevarse uno de esos dos encuentros, y tiene claro que no puede llegar el desánimo si caen en el primer porque la eliminatoria es larga y tendrán más oportunidades.

Jugadores de la talla de Jean Montero, Badio, son difíciles de parar aunque el ASISA Joventut también cuenta con sus propios recursos y un equipo mñas trabajado en este momento definitivo de la temporada, aunque la ausencia de Ante Tomic siempre es importante.

Jean Montero es el 'alma' del Valencia Basket aunque habrá que estar pendiente de más jugadores / Twitter: @valenciabasket

Objetivo: frenar el estilo 'taronja'

Seguir el ritmo trepidante del Valencia Basket se antoja casi imposible, así que Miret tendrá que idear un plan para frenar ese estilo y tratar de imponer el suyo, mucho más calmado y con un ‘mago’ en la dirección como Ricky Rubio que debe ser un jugador clave para llevar los duelos al terreno que les interese.

La Penya sabe que a lo largo de la eliminatoria tendrá su momento para intentar que al Valencia Basket le entren las dudas, y han trabajado con el tiempo justo para su plan de partido, en un primer duelo donde los de Pedro Martínez han tenido más tiempo para preparar y descansar.

Será un bonito duelo de semifinales con un Valencia Basket teóricamente favorito con su juego arrollador y la ventaja de pista, pero el ASISA Joventut se presentará con la cara alta, y dispuesto a hacer temblar el Roig Arena, y con la esperanza de que el Olímpic pueda ser decisivo.