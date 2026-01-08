La ACB presenta la Copa Campeones

El próximo mes de enero se dará el pistoletazo de salida a una nueva competición que nace con el objetivo de promocionar el deporte que busca la integración de todos y de representar los verdaderos valores del baloncesto: superación, diversión y compañerismo.

Se trata de la Copa Campeones, una competición para personas con discapacidad intelectual que ha sido presentada este jueves en la Family Bankers Office del Banco Mediolanum en Madrid.

El acto ha estado presentado por la periodista Alejandra Llambés y ella ha sido la encargada de dar a conocer este nuevo formato que tendrá como participantes a chicos y chicas mayores de 16 años.

El torneo, organizado bajo el auspicio de la Fundación acb y con Mediolanum como principal patrocinador, contará con la participación de 18 equipos, uno en representación de cada uno de los clubes de la Liga Endesa. Estos disputarán la competición en tres jornadas, con seis equipos en cada una de ellas. La primera tendrá como sede L’Alqueria del Basket en Valencia.

La capital levantina acogerá el debut del torneo los próximos 17 y 18 de enero. Manresa, en el mes de marzo, y Bilbao, en mayo, serán las dos ciudades donde se disputarán las siguientes dos jornadas.

Tras esta introducción, han tomado la palabra Antonio Martín (Presidente de acb) y Luca Bosisio (Consejero Delegado de Banco Mediolanum). El primero ha destacado que “Copa Campeones está enmarcado dentro de las acciones de la Fundación acb. Que este deporte sea también una herramienta social era una deuda que tenía la acb”.

“Los 18 clubes reaccionaron inmediatamente y eso es de agradecer, porque les pedimos mucho y siempre responden. Les damos las gracias. Y también, agradecer a nuestros patrocinadores por el apoyo que siempre nos brindan. La ilusión de la acb es poder disfrutar de lo que nos da una propiedad que desarrolla el baloncesto y tiene un cierto eco social. Queríamos crear una estructura para que puedan todos competir y sobre todo, pasarlo bien”, ha concluido Antonio Martín.

Por su parte, el CEO de Mediolanum ha señalado que “este banco ha nacido para hacer un banco diferente, un banco para las personas. Esta cercanía y estar donde la gente necesita siempre ha sido la misión de este banco, por eso siempre hemos estado cerca del deporte, porque es una forma de estar juntos. Celebramos la Copa Campeones por las personas. Antes de buscar un deporte, intentamos encontrar personas que compartían el alma de nuestra organización. Cuando me hablaron de esta iniciativa nos encantó poder estar ayudando”.