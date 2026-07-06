La ACB da a conocer la lista de 14 jugadores que entran en el derecho de tanteo

Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas cualificadas, la ACB ha dado a conocer este lunes la lista de jugadores cuya contratación está sujeta al derecho de tanteo por parte del club de origen, así como aquellos jugadores que recibieron oferta cualificada en su día y que han comunicado su intención de regresar a las competiciones acb para el curso 2026-27.

Conforme al procedimiento de contratación establecido en el IV Convenio Colectivo, el plazo de 13 días para presentar documentos de oferta sobre aquellos jugadores sujetos al derecho de tanteo finalizará el próximo sábado 18 de julio.

Los clubes interesados en algún jugador incluido en la lista deberán presentar el documento de oferta en la ACB, que lo remitirá al club de origen al día siguiente, para que, dentro del plazo de 5 días naturales ejercite, si lo desea, su derecho de prórroga.

Consulta la lista de jugadores sujetos a derecho de tanteo y aquellos que han comunicado su intención de regresar a las competiciones acb.

Cinco jugadores del Baskonia

El Kosner Baskonia ha incluido a cincoo de sus jugadores, Luwawu-Cabarrot, Trent Forrest, Nikolaos Rogkavopoulos, Eugene Omoruyi y Donta Hall. También están en la lista, Kaodirichi Akobundu y Eli Brooks, del Kid & Us Manresa, Devontaje Cacok y Kelan Martin, del UCAM Murcia, Nikola Dzepina y Braxton Key, del Valencia Basket, Otis Livingstone y Derek Needham, del Bàsquet Girona, y Devin Robinson, del Casademont Girona.

Luwawu-Cabarrot se ha decidido por la oferta del Madrid, a la espera de que llegue a un acuerdo con el Barça / EUROLEAGUE

Otros siete jugadores han comunicado a la ACB su deseo de retornar a la Liga Endesa de cara al próximo año, que son Jorge Francisco Díaz-Graham y Guillermo Javier Díaz Graham (CB Gran Canaria).Mindaugas Kuzminskas (Málaga), Eli John Endiaye (Madrid), Jasiel Rivero (Valencia Basket), Mark Smith (Basket Zatagoza) y Arturs Zagars (Joventut).

Tras presentar en su día las correspondientes ofertas cualificadas a estos jugadores, los clubs titulares de sus derechos han decidido optar por una de las siguientes opciones del artículo 17.2 del IV Convenio Colectivo:

(1) Que no mantiene la oferta cualificada que le hizo en su día, en cuyo caso el jugador quedará libre para contratar sus servicios con cualquier otro Club/SAD.

(2) Que mantiene dicha oferta cualificada, lo que le obliga en los términos del epígrafe 14.6, es decir, si el jugador no recibe ninguna oferta de un Club/SAD tercero, el Club/SAD de origen prorrogará el contrato que tenía con él, añadiéndose las condiciones de su oferta cualificada. Esta opción permitirá al Club/SAD de origen, además, igualar la oferta que se presente por un Club/SAD tercero, incluso si dicha oferta es a la baja, es decir, inferior a la suya propia ratificada.

(3) Que está interesado en el jugador, pero que esperará a ver la oferta proveniente de un Club/SAD tercero. En este supuesto, si el jugador presenta dicha oferta, el Club/SAD de origen podrá contratarle igualando esa oferta en las condiciones y plazos de los artículos 13 y 14 del Convenio, con un complemento adicional del 10% sobre el salario bruto del nuevo contrato, a pagar de una sola vez al inicio de cada temporada.