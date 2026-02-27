Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

La ABP lanza una iniciativa para defender un baloncesto "formativo, justo y saludable"

El organismo denuncia que en el baloncesto base se ha dejado de buscar el desarrollo de los jóvenes talentos

Minicopa Endesa

Minicopa Endesa / Aitor Arrizabalaga

EFE

Madrid

La Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) ha lanzado una iniciativa para defender los derechos de los jugadores en formación y garantizar un baloncesto "formativo, justo y saludable".

La ABP señala en un comunicado que, en una época donde se ha aumentado la exposición pública, "el espíritu deportivo infantil se ha visto invadido por un mercantilismo que va dejando de lado los criterios deportivos y de desarrollo talento".

Con esta iniciativa, se denuncia que en el baloncesto base se ha dejado de buscar el desarrollo de los jóvenes talentos para priorizar ganar a cualquier precio a través de promesas incumplidas y traspasos de jóvenes jugadores que no atienden al desarrollo personal ni deportivo.

Es por ello que la ABP pide en su iniciativa que se respeten los requisitos de edad, que se establezcan sanciones claras para los clubes, que se limite la incorporación de jugadores extranjeros en categorías de formación y que se protejan los derechos de los jugadores desplazados de sus familias.

La ABP pide a través de su plataforma que se firme la iniciativa para que se pueda trasladar a las autoridades y organizaciones deportivas correspondientes.

