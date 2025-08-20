Los abonos de la Supercopa Endesa de Málaga estarán a la venta el 28 de agosto

La Supercopa Endesa pondrá en marcha la competición nacional los próximos 27 y 28 de septiembre con el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena como telón de fondo y la ACB desveló este miércoles una de las grandes fechas para los aficionados: el 28 de agosto. El próximo jueves estarán a la venta los abonos para ver al Unicaja, al Real Madrid, a la Laguna Tenerife y al Valencia Basket.

El jueves de la próxima semana, a partir de las 12.00 horas, el público general podrá adquirir sus asientos para ver al anfitrión, al vigente campeón de la Supercopa y de la Copa del Rey -Unicaja; al vigente campeón de la Liga Endesa -Real Madrid-; además del segundo y tercer clasificado de acuerdo con la temporada regular y el play off -Valencia y Tenerife-.

Precios

La ACB ha dividido el Martín Carpena con los siguientes precios: Sillas Pista Lateral (400 euros), Sillas Pista Fondo (350), Golden (160), Silver (140), Categoría 1 (120), Categoría 2 (100), Categoría 3 (85), Categoría 4 (70), Categoría 5 (55) y Categoría (40). Todos esos precios incluyen las dos semifinales durante el sábado, en la que Unicaja y Real Madrid irán por caminos separados como cabezas de serie, además de la gran final el domingo.

No obstante, ese no será el precio definitivo, ya que habrá que sumar los gastos de gestión -2% sobre el precio del abono, con un máximo de 15 euros por abono-. Cada comprador podrá adquirir un máximo de seis abonos por operación, mientras que la ACB abrirá el proceso de compra de los abonos con movilidad reducida el 1 de septiembre.

El Unicaja defiende la corona... en casa

El equipo de Ibon Navarro será la primera vez que defienda el trono de la Supercopa Endesa. El pasado mes de septiembre se impuso al UCAM Murcia y al Real Madrid para añadir a sus vitrinas el único título nacional que faltaba en Los Guindos. Ahora, vuelve a la competición como vigente campeón. Sin embargo, el asentamiento del nuevo proyecto no parece el indicado para acabar con el maleficio en Málaga. Habrá que esperar a lo que ocurra entonces en la pista. ¿Y si es el momento?