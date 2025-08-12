Los abonados del Unicaja tendrán que pagar para ver al U22

La afición del Unicaja va a vivir una temporada repleta de mucho y gran baloncesto. Al primer equipo masculino y al femenino, se suma este curso el equipo U22. Este martes se dio a conocer de forma oficial que el Pabellón Blas Infante será la casa del nuevo equipo de la cantera. Sin embargo, los abonados que quieran seguir al equipo en Alhaurín de la Torre tendrán que realizar un desembolso "módico" para ver a los más jóvenes sobre la pista.

Tal y como aseguró Antonio Jesús López Nieto, al club de Los Guindos se le ha presentado un conflicto porque "un pabellón de 500 personas no puede garantizar nada porque los 9.000 abonados no caben. Alhaurín de la Torre tiene un gasto de estructura. Esas 500 personas tendrán que ir a taquilla y pagar", a lo que añadió: "Si hubiese allí 9.000 asientos, sí diría que entraran todos. Es porque no hay una ubicación física, habría conflicto". Al igual que en el Unicaja Mijas.

Taquilla destinada al baloncesto femenino

El Unicaja renuncia a la taquilla que se genere con cada partido disputado en el municipio malagueño. Joaquín Vilanova, alcalde de Alhaurín de la Torre, confirmó que el deseo es invertirlo en baloncesto femenino, ya que "requiere de más recursos, especialmente después del último Europeo contra Lituania". "Vamos a intentar por todos los medios de que esto vaya a más. No vamos a clasificar ni excluir a nadie. La idea es reforzar a los socios de Unicaja", aseguró.

Otro caso diferente será cuando el club de Los Guindos decida de manera puntual abrir las puertas del Martín Carpena, como lo hace con el Unicaja Mijas. En ese entonces, la entrada sí será gratis para los abonados porque todos ellos ya tienen garantizado su asiento. "Solucionaremos de manera positiva el conflicto", dejó claro el presidente cajista.

A la espera con la Liga U22

Mientras tanto y a falta de conocer los últimos detalles de la plantilla, el Unicaja permanece con los pies en el suelo con respecto a esta competición: "El club está expectante, ilusionado, pero entendemos que llega un poco tarde. Tenía que haber sido anterior, pero es positivo. Estamos pendientes del gran maremágnum que supone el fenómeno estadounidense. Espero que podamos, en alguna medida, retener talento. Tengo el miedo, es personal, de que le vamos a hacer a los ojeadores la labor muy fácil. Ilusiona a los jugadores, técnicos... Es un salto cualitativo. Tiene un gasto superior que la Liga EBA, podríamos estar en la LEB PLata. Tenemos el compromiso formal del CSD y la Liga ACB para paliar, en parte, los gastos que genera el equipo. Es una apuesta del club y estamos convencidos", manifestó López Nieto.