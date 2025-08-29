76-73 | El Leyma cae ante el Obradoiro en el derbi amistoso de Vilagarcía
Joe Cremo, máximo anotador con 16 puntos | Huskic, clave en los instantes finales
El Leyma estuvo a punto, pero se quedó con las ganas de remontar en los últimos segundos el derbi ante el Obradoiro en Vilagarcía. El conjunto santiagués, con Diego Epifanio en el banquillo, se acabó llevando el duelo por un estrecho 76-73 y eso que Didac Cuevas tuvo un triple para poner a los naranjas por delante en los compases finales. Falló y Eric Quintela cerró el choque desde el tiro libre
El Obradoiro acabó por delante todos los cuartos del partido y llevó a marcharse en el marcador, pero los hombres de Carles Marco recortaron hasta finalizar el tercer cuarto 56-55 y llegar a ponerse por delante en el último. En los compases finales, uno de los ex del equipo coruñés, Goran Huskic, fue clave para decantar el duelo. Cremo fue el máximo anotador con 16 puntos, le siguieron Cuevas y Mencía con 11 y Thiam con 10. En el Obradoiro Barcello se fue hasta los 15, Barrueta a los 14 y el serbio a los 12.
