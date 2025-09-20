Baloncesto | Torneo Kilómetro 0 de Lalín
72-76 | El Leyma sufre, pero aprueba su último test previo a la liga
El COB puso al equipo naranja en apuros tras el descanso | El próximo domingo 28, estreno en Primera FEB ante el Guipuzkoa
Sara Gallego
Triunfo del Leyma Básquet Coruña en su examen final de la pretemporada frente al Club Ourense Baloncesto en el Trofeo Kilómetro 0 de Lalín (72-76). Carles Marco mantuvo su habitual ritmo altísimo de rotación y refrescó al equipo constantemente, para tratar de encajar las últimas piezas antes de la hora de la verdad en Primera FEB. Los jugadores, enchufados, respondieron bien.
Pasaron por encima del Ourense en el primer cuarto (14-24), pero los de Moncho López reaccionaron en el segundo y llevaron el partido al descanso con solo tres puntos de diferencia en el luminoso (39-42). En el tercer acto se mantuvo la dinámica igualada. El COB estaba metido de lleno en el duelo y llegó a adelantarse por primera vez en el marcador. El Leyma, un tanto impotente, tuvo que apretar los dientes para aguantar el ritmo y luchar por el equilibrio. Terminó con ventaja (58-62), pero con todo por decidir.
En el último y definitivo periodo, ambos contendientes pecaron de cierta precipitación de cara al aro. Pero, en ese juego al error, el combinado coruñés tuvo más serenidad y se aprovechó de los puntos de Cremo, Diop, Jorgensen y Pacheco para cerrar el partido y finiquitar el verano. Lo próximo, Guipuzkoa y la liga. A jugar.
Vía: La Opinión A Coruña
