Ni los 38 puntos de Doncic frenan a los Suns

Los 38 puntos de Luka Doncic no fueron suficientes para evitar que Los Angeles Lakers cayeran en casa ante unos Phoenix Suns mermados por la lesión de Devin Booker en el segundo cuarto, en una noche en la que LeBron James apenas anotó 10 puntos y estuvo cerca de poner fin a una racha que ya cumple 18 años. El esloveno fue

LeBron, de 40 años y que se perdió los primeros catorce encuentros de la temporada por ciática, apenas asumió tiros hasta el último cuarto, cuando con el partido ya decidido anotó un triple y un tiro libre antes de ser sustituido para evitar cortar una racha de casi 1.300 partidos consecutivos logrando al menos 10 puntos.

Fue Doncic, escogido mejor jugador de la semana en la Conferencia Oeste por primera vez en lo que va de temporada, quien asumió las riendas de los Lakers el resto del partido, comenzando por un recital en el primer cuarto en el que anotó 20 puntos con un 8 de 11 en el tiro. Era la quinta vez que lograba esta anotación en un mismo cuarto, lo que lo sitúa solo por detrás de Kobe Bryant en este registro histórico de la NBA.

Sin embargo, el desenfreno de Doncic se encontró con la buena mano de Booker, quien logró 11 puntos en 10 minutos e intercambió varios triples con el esloveno para cerrar el primer cuarto con empate a 31 en el marcador.

La dependencia angelina en Doncic, quien amasaba el balón en cada posesión, jugó una mala pasada a los locales en el segundo periodo, en el que el base mostró su faceta más terrenal y 'apenas' anotó siete puntos y acumuló varias pérdidas de balón.

Preocupación por Booker

Al menos tres de ellas llegaron en tres jugadas seguidas que concedieron a los Suns un parcial de 11-2 y la primera ventaja de la noche (50-58). Minutos antes, los visitantes habían visto cómo Booker se retiraba al vestuario por lesión, pero Brooks (33 puntos y un 15 de 26 en el tiro) lo sustituía con 23 puntos al descanso que vinieron acompañados de los abucheos del público contra él.

El escolta, ex de Memphis Grizzlies, ha mantenido enfrentamientos verbales con LeBron en el pasado y es considerado uno de los "villanos" de la NBA. Doncic acumuló 9 pérdidas de balón en el encuentro que fueron castigadas por los Suns con 28 puntos en transición. Collin Gillespie, 28 puntos y 8 de 14 desde el perímetro, fue junto a Brooks la principal pesadilla angelina.

Con una ventaja de 19 puntos a falta de doce minutos, el último cuarto sirvió para que LeBron maquillara su estadística de anotación y ampliara un día más su racha histórica que ya alcanza 18 años. La última vez que anotó menos de 10 puntos en un partido ocurrió el 5 de enero de 2007, cuando vestía la camiseta de los Cleveland Cavaliers y se enfrentaba a los Milwaukee Bucks.

Lo que sí llegó a su fin esta noche fue la racha ganadora de los Lakers, que acumulaban 7 victorias consecutivas. El equipo angelino es segundo en la Conferencia Oeste con un balance de 15 victorias y 5 derrotas. Los Suns, por su parte, son séptimos en el Oeste con un récord de 13 victorias y 9 derrotas. Tendrán que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión de Booker en la ingle.